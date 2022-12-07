Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın 7 Aralık 2022 fiyatları Altın altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürüyor. ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,5'e yükselirken, fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bıraktı. Fed’in yıl sonu faiz kararını açıklayacak olması başta altın fiyatları olmak üzere piyasalar ABD’den gelecek habere kilitlendi. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Aralık 2022 güncel altın fiyatları.

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