Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu

sınavları geçtiğimiz Pazar günü düzenlendi. FF, CD, DD, DC harf notu olan ve mezuniyet için gerekli krediyi sağlamak isteyen adaylar, tek oturumda yapılan sınavda ter döktü. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada ise

AÖF yaz okulu sınav sonuçları

açıklandı mı 2023 sorusu yanıt aramaya başladı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları