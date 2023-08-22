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AÖF yaz okulu sınav sonuçları için kritik bekleyiş... Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşti. 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılım gösterdi. Belirtilen tarihler arasında sınavlara giren AÖF öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

10:14 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu
sınavları geçtiğimiz Pazar günü düzenlendi. FF, CD, DD, DC harf notu olan ve mezuniyet için gerekli krediyi sağlamak isteyen adaylar, tek oturumda yapılan sınavda ter döktü. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada ise
AÖF yaz okulu sınav sonuçları
açıklandı mı 2023 sorusu yanıt aramaya başladı.
AÖF yaz okulu sınav sonuçları
açıklandı son dakika duyurusu için gözler üniversiteden gelecek açıklamalarda.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi
AÖF yaz okulu sınavı
sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 30 soru ve 40 dakika sınav süresi verilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. Yaz okulu sınavlarında 35'in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavın değerlendirilmesi ise 100 puan üzerinden yapılacak.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.



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