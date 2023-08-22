AÖF
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Buna göre AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.
Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 30 soru ve 40 dakika sınav süresi verilecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. Yaz okulu sınavlarında 35'in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.
AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavın değerlendirilmesi ise 100 puan üzerinden yapılacak.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.