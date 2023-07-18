Okullar ne zaman açılacak sorusu, şimdiden veli ve öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz tatiline 16 Haziran'da girdi. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre, okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi ders başı yapacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Peki birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman bitecek? İşte, okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.