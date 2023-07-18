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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığından 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınavlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sınav duyurusu meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adayların katılacağı Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınav tarihleri belli oldu. AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavlarında kaç soru var? İşte detaylar...

09:55 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

Açık Öğretim Liseleri'nin 3. döneminde yapılacak sınavlar için beklenen tarih geldi. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları başlıyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30'dan) – 09.08.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30'dan) – 09.08.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

DEĞERLENDİRME

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.


Son dakika haberi: MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı! Okullar ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı! Okullar ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu, şimdiden veli ve öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz tatiline 16 Haziran'da girdi. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre, okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi ders başı yapacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Peki birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman bitecek? İşte, okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.


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#açık lise
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