Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi. Süper Lig kulüpleri, ilk dönemde 277 futbolcu transferi yaptı. Tüm gözler şimdi ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer döneminde. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG'DE 2. ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

YAZ TRANSFER SEZONU HAREKETLİ GEÇTİ

Ligde 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 277 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 192 olmak üzere toplamda 277 futbolcuyu kadrolarına kattı.

SEZONUN EN HAREKETLİSİ PENDİKSPOR

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu.

Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti.

En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı.

Trendyol Süper Lig takımları, yaz transfer döneminde kadrolarına kattığı oyuncularından 185'i yabancı oldu.

Ligde mücadele eden 20 takımın, kadrosuna kattığı 277 futbolcunun 92'si yerli, 185'i ise yabancı futbolculardan oluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen takımlardan olan Hatay temsilcisi ile ligin yeni takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı futbolcuların 13'ünü yabancılardan yana tercih etti. Bu takımları 12 yabancı transferiyle Corendon Alanyaspor izledi.

En az yabancı oyuncu transferini yapan takım ise transfer tahtasını son gün açarak 3 ismi kadroya dahil eden Mondihome Kayserispor oldu.







