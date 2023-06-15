Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak." dedi.

Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran’da ikinci toplantısını yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Asgari ücret toplantısında işveren kısmını TİSK, 7 milyondan fazla çalışanı ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Ayrıca toplantıda hükümetten 5 kişi yer alacak.

Asgari ücret zam oranlarına ilişkin ilk değerlendirmelerin yarın toplantıda ele alınması bekleniyor. İşçi ve işveren tarafı karşılıklı olarak beklentilerini ifade edecek. Asgari ücret zam oranları ilk toplantıda belli olmayacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında toplam üç toplantı gerçekleştirilmiş ve zam oranı karara bağlanamamıştı. Yapılan dördüncü görüşme sonrasında yüzde 54.66 zam oranı açıklandı ve asgari ücret 8 bin 506 lira oldu. Henüz güncel asgari ücret zam oranları belli olmadı. Ancak son olarak Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 500 dolar vurgusu yapmıştı.

Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranlarına göre işçilerin alacakları maaşlar değişecek. Güncel asgari ücret 8 bin 506 TL olarak çalışanların eline geçiyor.

Gerçekleştirilecek toplantının ardından asgari ücret zam oranının %25 olması durumunda maaşlar 2.126,5 TL artacak ve asgari ücret toplamda 10 bin 632 lira olacak. Asgari ücret zam oranının %30 olması durumunda mevcut maaş 2.551 TL artacak ve 11 bin 57 TL olacak. Asgari ücret zam oranın %35 olması halinde maaşlar 2.997 lira artacak ve 11 bin 503 lira olacak.

Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Temmuz ayından sonra geçerli olacak Asgari ücretin açıklanma tarihi henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz asgari ücret zammında üç toplantının ardından zam oranları belli olmuş ve yeni maaş açıklanmıştı. Görüşmelerde işveren tarafını temsil edecek TİSK’in Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada “ Önümüzde bayram var. Bayrama girmeden asgari ücret zammının belirlenmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı sonrası hangi ödemeler değişecek?

Asgari ücret baz alınarak hesaplanan bazı ödemeler bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte Temmuz ayından itibaren aşağıdaki ödemeler de değişecek. İşte, Asgari ücretle değişecek ödemeler;

Öğrencilerin aldıkları staj ücretleri, 65 Yaş Aylığı (yaşlılık maaşı) Engelli Aylığı Kıdem Tazminatı Genel Sağlık Sigortası primi İşsizlik Maaşı Askerlik ve Doğum Borçlanması İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Asgari ücretlinin Kıdem tazminatı Asgari ücretli rapor ücretleri

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Çalışanlara işverenler tarafından ödenen minimum maaş tutarı, günlük bazda belirlenir. İşçilerin günlük kazancı hesaplanırken ise temel ihtiyaçlara ilişkin güncel piyasa fiyatları dikkate alınır. Belirlenen bu tutar üzerinden saat başı ücret hesaplaması yapılır. Ayrıca iş başı, haftalık veya aylık olmak üzere de minimum maaş ödemeleri ayarlanır. İşverenler, çalışanlarına yapılan güncel düzenlemelere bağlı kalarak verilebilecek minimum maaşı ödemekle yükümlüdür.

Çalışanlara yapılan minimum ücret ödemelerinin belirlenmesinde iş kolu ayrımı yapılmaz. Ayrıca yapılan gerekli maaş ayarlamaları sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan çalışanları kapsamaz. Bunun yerine her türlü işçinin çalıştığı bütün çalışma kollarını kapsayacak şekilde maaş düzenlemesi yapılır. Yasal olarak faaliyet gösteren tüm iş alanlarında çalışan bireylere belirlenen asgari maaşın ödenmesi zorunludur.

Asgari Ücreti Kim Belirler?

Çalışanlara ödenecek minimum maaş tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Asgari ücret belirleme görevini üstlenen bu komisyon, her yıl toplanır. Yapılan toplantılar neticesinde belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari maaş tutarı belirlenerek kamuoyu ile paylaşılır. İlgili komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından tespit edilen üyelerden birinin başkanlığında toplanır. Bahsi geçen komisyonda yer alan kişiler şöyledir:

ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı

Hazine Müsteşarlığı temsilcisi

En çok üye sayısına sahip işçi kuruluşundan 5 temsilci

En çok üye sayısına sahip işveren kuruluşundan 5 temsilci

Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından asgari maaş konusuyla ilgili dairenin başkanı veya yetkilendirilen bir görevli