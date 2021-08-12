Özgün Astarlı sütlaç nasıl yapılır? Astarlı sütlaç /Zerde tarif
YEMEK TARİFLERİ

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? Astarlı sütlaç /Zerde tarif

Astarlı sütlaç, zerde nasıl yapılır? Gaziantep mutfağında yaygın olarak bulunan astarlı sütlaç tatlısı, bildiğimiz sütlaçtan biraz daha farklı... Zerde tatlısı olarak da bilinen astarlı sütlacın sarımsı renginin yanında safrandan yapılması nedeniyle aroması da daha baskın. Peki, Zerdeli sütlaç olan astarlı sütlaç nasıl yapılır? Safranlı astarlı sütlaç tarifi, zerde tarifi, yapımı ve malzemeleri haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Astarlı sütlaç nasıl yapılır? Astarlı sütlaç /Zerde tarif
astarlı sütlaç

Astarlı sütlacın en önemli malzemesi safrandır. Altın rengi veren safran ile yapılan astarlı sütlaç Gaziantep'te özellikle bayramlarda servis edilen meşhur tatlılardandır. Altın gibi renkli yoğun aromalı astarlı sütlaç yapımını sizler için hazırladık.

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Sütlacı İçin:

1 litre süt (5 su bardağı)

3/4 çay bardağı pirinç

2 tepeleme yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

Zerde yapımı için:

1 litre su (5 su bardağı)

1 su bardağı toz şeker

3/4 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı haspir

Yapılışı

Sütlaç yapımında dikkat edilmesi gerekenler:

Önce tatlının sütlacını hazırlayarak başlayın. Sütlaç için ihtiyacınız olan sütü bir tencereye aktarın. Ardından ocağa alıp kaynatmaya başlayın. Yıkanmış ve süzdürülmüş pirinçleri kaynamakta olan sütün içerisine aktarın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca içerisine tuz ve şekeri ilave ederek 2-3 dakika daha bu şekilde pişirin. Ardından ocaktan alın. Kaselerin yarısına kadar kısmına sütlacı pay edin. Önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından zerde hazır olana kadar buzdolabında dinlendirin.

ast

Zerde için gerekli olan pirinci de yıkayıp süzdürün. Suyu ve pirinci tencereye alın. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Ardından şekerin yarısını ilave edip biraz daha kıvam alana kadar pişirin. Bu sırada haspiri de sıcak suda bekleterek renginin çıkmasını sağlayın. Kıvamı koyulaşınca haspirin suyunu, geriye kalan şekeri ilave ederek güzelce karıştırın. Biraz daha bu şekilde pişirdikten sonra ocaktan alın. Buzdolabında dinlenmiş olan sütlacın üzerine zerdeleri pay edin. Soğuması için buzdolabına kaldırın.

Abone Ol Google News
Aslan sürprize izin vermedi

Aslan sürprize izin vermedi

​Galatasaray, İskoç rakibini mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
Trabzonspor Norveçte turladı

Trabzonspor Norveç'te turladı

​Bordo mavililer penaltılarda Molde'yi eledi ve Roma'ya rakip oldu.
Binek araç ÖTV matrahları değişti

Soylu ve Kurum sel bölgesindeki son durumu paylaştı.

​Pençe-Şimşek operasyonu bölgesine hain saldırı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu duyurdu.

​Türkiye'nin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.