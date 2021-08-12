Aşure tarifi - Aşure nasıl yapılır? Tam kıvamında Aşure malzemeleri, püf noktaları

Aşure nasıl yapılır? sorusu aşure gününe kısa bir süre kala merak ediliyor. Aşure tarifi her yıl milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Muharrem ayının 10. günü ifa edilen aşure gününde vatandaşlar aşure yaparak komşu ve yakınları ile paylaşıyor. Peki, aşure nasıl yapılır?

AŞURE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

-3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

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-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için;

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın (üzerini süslemek için)

Yapımı

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

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Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

AŞURENİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Aşurelik buğday, Nohut, Kuru fasulye ve çiğ badem bir gün önceden ıslanıp ertesi gün suyu süzülüp yıkanmalıdır.

Nohut ve Kuru fasulye haşlanıp tekrar suyu süzülmeli.

Aşurelik buğday haşlandıktan sonra suyu asla dökülmeden kullanılmalı çünkü buğdayın suyunda bağlayıcı özellik ve lezzet vardır.

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Aşurelik buğday düdüklü tencerede 25 dakika haşlanmalı.

Çiğ badem kabukları daha kolay soyulması için ıslanır.

Sarı üzümler yarım saat ıslanıp yıkanmalı.

Toz tarçın aşurenizin rengini karartır.

AŞURE GÜNÜ 2021 NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

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10 defa şu dua okunur:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

AŞURE GÜNÜ OLAN HADİSELER

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilir. Bunun yanı sıra Aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen bazı olaylar şöyle; Duaların büyük bölümünü Allahü teâlâ, Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü gerçekleşmiştir. Aktarılana göre, tarihte bugün insanlık ve İslam tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Hz. İbrahim'in aşure günü dünyaya geldiği ifade edilir. Hz. Musa ve kavmi, Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuştur. Hz. Nuh'un gemisi, Cüdi Dağı'na Muharrem'in onunda oturmuştur. Hz. Aişe'den aktarılan bir rivayete göre, cahiliye döneminde Kureyşlilerin de aşure gününü kutladıklarından; Kabe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilir. Yaşanan mucizeler sebebiyle aşure günü bir sevinç, mutluluk ve kutlama günü olarak da kutlanmaktadır.