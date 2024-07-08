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ATA AÖF 2024 bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava katılan öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor. Peki Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında son bilgiler...

10:08 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:13 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları bu hafta sonu uygulandı. Açıktan üniversite bitiren öğrencilerin gündeminde ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları var. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulanıyor. ATA AÖF bütünleme sınavı 6-7 Temmuz’da gerçekleşti. Şimdi gözler 2024 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında.

BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final (yarıyıl sonu) sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak. Final sonuçlarının değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, sonuçların yaklaşık 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek.

ATA AÖF final sonuçları, ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişilebilir olacak. Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler bu ekran üzerinden notlarını kontrol edebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 10 Temmuz 2024 Çarşamba Günü saat 12.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.

ÖYS'ye (https://oys.ataaof.edu.tr) giriş yapmak için
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OBS'ye (https://obs.atauni.edu.tr) giriş yapmak için
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ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF'de başarı baraj notu, 4.00 üzerinden 2.00 olarak belirlenmiştir. Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız sayılır.

ATA AÖF HARF NOTU

  1. AA 4,00
  2. BA 3,50
  3. BB 3,00
  4. CB 2,50
  5. CC 2,00
  6. DC 1,50
  7. DD 1,00
  8. FF 0,00
  9. M Muaf
  10. G Geçer
  11. Z Devamsız
  12. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.
Sayısal bölümler hangileri?

Sayısal bölümler YKS tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak konusu. 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlayacak. Sayısaldan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans SAY bölümlerini araştırıyor. YKS sayısal bölümleri, Matematik, Fizik ve Kimya derslerini içermekte. Sayısal bölüm arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık mühendislik ve mimarlık gelmekte. üniversitelerin 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri ile taban puanları ve başarı sıralaması için gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki sayısal bölümler taban puanları 2024 sıralamaları nedir? İşte sayısal (SAY) puanla alan üniversite bölümleri.

#ATA AÖF
#ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları
#Atatürk Üniversitesi
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