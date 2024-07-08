Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları bu hafta sonu uygulandı. Açıktan üniversite bitiren öğrencilerin gündeminde ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları var. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar.
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulanıyor. ATA AÖF bütünleme sınavı 6-7 Temmuz’da gerçekleşti. Şimdi gözler 2024 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında.
BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final (yarıyıl sonu) sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak. Final sonuçlarının değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, sonuçların yaklaşık 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek.
ATA AÖF final sonuçları, ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişilebilir olacak. Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler bu ekran üzerinden notlarını kontrol edebilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 10 Temmuz 2024 Çarşamba Günü saat 12.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
ATA AÖF'de başarı baraj notu, 4.00 üzerinden 2.00 olarak belirlenmiştir. Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız sayılır.
ATA AÖF HARF NOTU
- AA 4,00
- BA 3,50
- BB 3,00
- CB 2,50
- CC 2,00
- DC 1,50
- DD 1,00
- FF 0,00
- M Muaf
- G Geçer
- Z Devamsız
- FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.