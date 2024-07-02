Atatürk Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları resmi olarak ÖSYM tarafından açıklanmakta. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamalarını açıklanan tabloda görmekte. İşte Atatürk Üniversitesi TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM-YÖKATLAS 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık önlisans bölümleri.
Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş üniversitedir. Türkiye'nin en eski yedinci üniversitesidir. İşte Atatürk Üniversitesi TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları
Atatürk Üniversitesi Fakülteler
Açıköğretim Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Fen Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yer Bilimleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Turizm Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Yüksekokullar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
Erzurum Meslek Yüksekokulu
Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Ağrı Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Yüksekokulu
Oltu Meslek Yüksekokulu
Narman Meslek Yüksekokulu
Pasinler Meslek Yüksekokulu
Horasan Meslek Yüksekokulu
Aşkale Meslek Yüksekokulu
Hınıs Meslek Yüksek Okulu
Şenkaya Meslek Yüksekokulu
Tortum Melek Yüksekokulu