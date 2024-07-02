Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş üniversitedir. Türkiye'nin en eski yedinci üniversitesidir. İşte Atatürk Üniversitesi TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları