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Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları (TYT AYT (YKS)

15:08 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 15:28 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları</p>
Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları

Atatürk Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları resmi olarak ÖSYM tarafından açıklanmakta. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamalarını açıklanan tabloda görmekte. İşte Atatürk Üniversitesi TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM-YÖKATLAS 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık önlisans bölümleri.

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Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş üniversitedir. Türkiye'nin en eski yedinci üniversitesidir. İşte Atatürk Üniversitesi TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları

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YÖK ATLAS Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için TIKLAYIN

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Atatürk Üniversitesi Fakülteler

Açıköğretim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Fen Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tıp Fakültesi

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Yer Bilimleri Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

İletişim Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Turizm Fakültesi 

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Atatürk Üniversitesi Yüksekokullar

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı


Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

Erzurum Meslek Yüksekokulu

Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Ağrı Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Yüksekokulu

Oltu Meslek Yüksekokulu

Narman Meslek Yüksekokulu

Pasinler Meslek Yüksekokulu

Horasan Meslek Yüksekokulu

Aşkale Meslek Yüksekokulu

Hınıs Meslek Yüksek Okulu

Şenkaya Meslek Yüksekokulu

Tortum Melek Yüksekokulu

#Atatürk Üniversitesi
#Atatürk Üniversitesi taban puanı
#Atatürk Üniversitesi başarı sırası
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