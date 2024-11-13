AUZEF sonuçları için beklenen açıklama geldi. Değerlendirme aşamasının ardından AUZEF sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenci şifresi ve kullanıcı adı ile öğrenilebilecek. Peki, 2024 2025 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF sınav sonucu ekranı ve ayrıntılı bilgiler.