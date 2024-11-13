AUZEF vize sınavı sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2024 İstanbul Üniversitesi son dakika açıklaması ile erişime açıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (Vize) sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilmişti. Beklenen sonuç haberi geldi. Peki, 2024 AUZEF AKSİS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AKSİS AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı
AUZEF sonuçları için beklenen açıklama geldi. Değerlendirme aşamasının ardından AUZEF sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenci şifresi ve kullanıcı adı ile öğrenilebilecek. Peki, 2024 2025 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF sınav sonucu ekranı ve ayrıntılı bilgiler.
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi vize sınav sonuçlarını bekliyordu.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile AUZEF sonuçları son dakika açıklandı. Yapılan duyuruda "2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz."
AUZEF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.
Aşağıdaki ekrandan AUZEF vize sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itirazınızı 13.11.2024 saat 23.59 a kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.