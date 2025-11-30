Avatar filmi gişede yaklaşık ne kadar hasılat yapmıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

Soru: James Cameron'ın ilk olarak Matt Damon'a başrolünü ve gişe hasılatının yüzde 10'unu teklif edip ret cevabı aldığı "Avatar" filmi gişede yaklaşık ne kadar hasılat yapmıştır?

Cevap: C: 3 milyar dolar

A: 30 milyon dolar

B: 300 milyon dolar

C: 3 milyar dolar

D: 30 milyar dolar





Avatar, 2009 ABD yapımı destansı bilim kurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor.





Film geleneksel 2-D, 3-D ve IMAX 3D formatlarında gösterime sokuldu. Avatar'ın resmî bütçesi 237 milyon $'dır; diğer tahminlere göre ise filmin yapım maliyeti 280–310 milyon ve pazarlama maliyeti de 150 milyon dolardır.





Avatar'ın galası 10 Aralık 2009'da Londra, Birleşik Krallık'ta yapıldı ve 18 Aralık 2009'da ABD ve Kanada'da gösterime girdi. ABD ve Kanada'da açılış gününde 26 milyon $ hafta sonunda ise 77 milyon $ hasılat elde etti. Uluslararası açılışı iki gün daha erken gerçekleşti ve gösterimin ilk beş günü sonunda dünya çapında 232 milyon $ hasılat elde etti. Gösterimin üçüncü haftasında 1 milyar $ hasılatı geçti ve altıncı haftada Cameron'un daha önceki filmi Titanik'in sahip olduğu 2 milyar 185 milyon $ hasılatı geride bırakarak tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu elde etti.





67. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen (James Cameron) ödüllerini almıştır. 9 dalda aday gösterildiği 82. Akademi Ödülleri'nde ise sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında 3 ödül kazanmıştır.





22 Nisan 2010'da satışa çıkan Blu-ray versiyonu ilk günde yaklaşık 1,5 milyon satarak 600 bin satış rakamıyla The Dark Knight filmine ait olan rekoru kırmıştır.



