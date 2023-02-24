UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 kuraları çekildi. Ülkemizi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Sivasspor Fiorentina ile Başakşehir ise Gent ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçları 9 ve 16 Mart’ta oynanacak.