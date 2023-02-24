Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri kim oldu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 kuraları çekildi. Ülkemizi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Sivasspor Fiorentina ile Başakşehir ise Gent ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçları 9 ve 16 Mart’ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 kura çekilişi eşleşmeleri
Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 kura çekilişi eşleşmeleri
- AEK Larnaca - West Ham
- Fiorentina - Sivasspor
- Lazio - Az Alkmaar
- Basel - Slovan Bratislava
- Sheerif - Nice
- Anderlecht - Villarreal
- Gent - Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman ve nerede?
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman ve nerede?
- Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ne zaman, nerede oynanacak?
- Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.
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2 saat önce
Avrupa Konferans Ligi Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
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