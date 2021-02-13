BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

BAĞ–KUR Emekli Maaşı Ne Kadar?

BAĞ–KUR emekli maaşı için en düşük tutar 1.662 TL iken; en yüksek tutar 4.584 TL’dir. Bu tutarlar kişilerin çalıştıkları hizmet koluna ve sürelerine göre değişkenlik göstermektedir.

E–Devletten Emekli Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik başvurusunu e–devletten yapmak için öncelikle bir e–devlet şifresine sahip olmak gerekir. Eğer şifre yoksa PTT şubelerinden alınabilir. TC kimlik numarası ve şifre ile e–devlet hesabına giriş yapıldıktan sonra kimlik doğrulaması yapmak gerekir.

E – devlet emeklilik başvurusu için gelir, aylık, ödenek talep belgesi gibi belgeler doldurulmalıdır. Bunda sonra şu adımlar izlenir:

• Arama kısmına “Gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi” yazılır.

• Açılan ekranda yazan Yeni Başvuru butonuna tıklanır.

• Tahsis talep türü seçilmelidir. İlk SGK başvurusu için yaşlılık aylığı seçilmelidir.

• SSK için 4A; BAĞ–KUR için 4B sigortalı türü seçilmelidir.

• BAĞ–KUR seçildiyse BAĞ–KUR numarası girilmelidir.

• İlerle tuşuna basılmalıdır.

• Açılan ekranda * işareti ile gösterilen yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

• Tüm kayıtlar yapıldıktan sonra EK1 belgesi oluşur.

• Barkod numarası ile verilen başvuru sonucu SGK yetkilileri kişi ile iletişime geçer.

4B BAĞ – KUR Emekli Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

BAĞ–KUR kapsamında çalışanlar için emekli maaşı sorgulaması e–devlet üzerinden yapılabilir. Arama kısmına 4B emekli sorgulaması yazdıktan sonra kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Açılan sayfadaki barkod numarası kısmı doldurulduktan sonra BAĞ–KUR emekli maaşı ile ilgili bilgilere erişilebilir.

İşlemlerin online olmasından dolayı emekliler 7/24 BAĞ-KUR emekli maaşı sorgulamalarını gerçekleştirebilirler. BAĞ–KUR emekli maaşı için sorgulama yaparken şu bilgiler istenir:

• TC kimlik numarası

• SGK sicil numarası

• Baba adı

• Doğum tarihi

• Nüfusa kayıtlı olunan il

BAĞ–KUR Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

4B emekli maaşı hesaplaması için 3 farklı tarih göz önünde bulundurulur:

• 2000 yılından öncesi için hesaplama yaparken son basamaktan 1 tam yıl prim ödemesi gerçekleşmişse primin %70’i maaşa denk gelir. Son basamak ödenmemişse bir önceki yıla göre hesaplama yapılır.

• 2000 – 2008 yılları arası için hesaplama yaparken şu formül kullanılır: Ağırlıklı ortalama X Aylık bağlanma oranı = 4B emekli maaşı. Ağırlıklı ortalama bulunurken ise; 2000-2008 yılları arası toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı şeklinde bir hesaplama yapılır.

• 2008 yılı sonrası için hesaplama yapılırken de şöyle bir formül vardır: Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı= 4B emekli maaşı. Ağırlıklı ortalama bulunurken ise büyüme hızı TÜFE rakamları ortalamasına bölünür. 2008 yılı sonrası yatan toplam prim sayısının, toplam prim gün sayısına bölünmesiyle ise dönem ağırlığı bulunur.

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BAĞ–KUR Emeklilerinin Maaşları Ne Zaman Yatar?

4B emeklilerinin maaşlarını çekebilecekleri zaman tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenir. Buna göre:

• Tahsis numarası son rakamı 5, 7 ve 9 olan BAĞ – KUR emeklileri her ayın 25’inde,

• Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olan BAĞ – KUR emeklileri her ayın 26’sında,

• Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olan BAĞ – KUR emeklileri her ayın 27’sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olan BAĞ – KUR emeklileri her ayın 28’sinde maaşlarını alabilirler.

BAĞ–KUR emekli maaşı çekmek için bu tarihler arasında PTT şubeleri veya SGK ile anlaşmalı bankalar tercih edilebilir.

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