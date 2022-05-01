Baklava şerbeti nasıl hazırlanır? Baklava şerbeti ölçüsü, kıvamı, yapılışı

Baklavanın en önemli aşaması olan baklava şerbetinin kıvamı oldukça önemlidir. Ramazanda bayram sofralarını süsleyecek bakalava şerbetinin püf noktalarını sizler için derledik.

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Baklava Şerbeti Malzemeleri (40 cm.lik yuvarlak bir tepsi baklava için)

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 iri dilim limon

Bir çay kaşığının üçte biri tuz

Baklava Şerbetinin Yapılışı

Şeker,su, tuz ve limonu tencereye koyup,ocağın altını açın. Şeker eriyene kadar karıştırın.

İçine çeyrek limon suyunu şerbeti ocaktan almadan 10 dakika evvel ekleyin. Ocaktan almadan hemen önce eklerseniz, şerbet şekerlenir.

Şerbet tamamen kaynamaya başladıktan sonra, altını kısıp tam 30 dakika kaynatmaya devam edin. Kıvamına gelmiş bir şerbetin, kaynarken çıkardığı ses ilk kaynamaya başladığı zamankinden farklıdır. Baştakine göre baloncuklarda irileşmiştir.

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Şerbetin kıvamı oldukça koyu olmalıdır ki, tatlı şerbeti hemen içine çekip, hamurlaşmasın.

Eğer kat kat açılmış, gevrek bir tatlıysa şerbeti ılıyana kadar bekletip sonra tatlıya dökün. Eğer tatlınız biraz kalınca ve sertse şerbeti ocaktan alır almaz dökün ve üstünü kapatın ki sert kalmasın.

BAKLAVA ŞERBETİ ORANI NASIL OLMALI?

Ancak çoğu tatlı için baklava şerbeti su şeker oranı, bire bir olarak ayarlanır. Yani bir bardak su konulacaksa, bir bardak da şeker koymanız gerekir. 1 tepsi baklava şerbeti nasıl yapılır, diye baklava şerbet ölçüsü ayarlamak için, önce hamurunda kullandığınız malzeme miktarını doğru hesaplamanız gerekir.

BAKLAVA ŞERBETİ NE KADAR SÜRE BEKLETİLİR?

Şerbeti bekletme süreside oda sıcaklığına bağlı olarak değişir. Soğuk bir mutfaktaki 15 dakikayla,sıcak bir mutfaktaki 15 dakika şerbette aynı etkiyi bırakmaz.Burası sıcak bir yer olduğu için benim şerbeti 15 dakika bekletmem yeterli geldi.Soğuk bir mutfakta 10 dakika bekletmek yeterli olur sanırım.

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BAKLAVA ŞERBETİ SICAK MI DÖKÜLÜR, SOĞUK MU DÖKÜLÜR?

Soğuk baklavaya ılık şerbet dökülür.