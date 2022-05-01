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Özgün Bayram baklavası tarifi Evde baklava nasıl yapılır, baklava şerbeti ölçüsü nasıldır?
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Bayram baklavası tarifi: Evde baklava nasıl yapılır, baklava şerbeti ölçüsü nasıldır?

Ramazan bayramı arefesinde bayram hazırlıkları için baklava tarifleri merak edilir. Bayramda baklava yapımı kültürümüzde yaygın bir alışkanlıktır. Bu bayramda da evde baklava yapmak için baklava yapımı, baklava şerbeti ölçüsü, baklava yapılışı, baklava pişirme süresi gibi detaylar araştırılıyor. Peki, evde baklava nasıl yapılır? Baklava yapımının püf noktası nedir? Baklava yapmak isteyenler için evde baklava yapımı ve ayrıntıları içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Baklava tarifi: Ev yapımı baklava nasıl yapılır, baklava şerbeti, malzemeleri, ölçüsü
Baklava tarifi

Gaziantep'le özdeşleşen ve Türkiye'nin dünya çapında ünü olan tatlısı baklava, evde de yapılabiliyor. Özellikle bayramlarda tercih edilen baklava tarifi arefe gününden yapılıp hazırlanıyor. Peki, baklava evde nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte evde baklava tarifi...

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Baklava malzemeleri

Yufkası İçin:

-5 su bardağı un

-3 adet yumurta

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı ayçiçek yağı

-1 paket kabartma tozu

-1 tatlı kaşığı sirke

-1/2 çay kaşığı tuz

Yufkaları açmak ve ara katları için:

-1,5 su bardağı mısır nişastası

-250 gram eritilmiş tereyağı

-3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Baklava Şerbeti Hazırlanışı

-3.5 su bardağı toz şeker

-3.5 su bardağı su

-1/2 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

BAKLAVA YAPILIŞI

Öncelikle, unu derin bir kaba koyun. Orta kısmını havuz gibi açın. İçine süt, yumurta, ayçiçek yağı, sirke, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından malzemeleri yavaş yavaş karıştırarak, unla birlikte kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru, üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında bekletin. Dinlenmiş hamuru, 20 eşit parçaya ayırın. Unladığınız tezgah üzerinde bezeleri tabak büyüklüğünde açın. Aralarına mısı nişastası serpiştirerek, açtığınız hamurları üst üste dizin. Ardından oklava yardımıyla üst üste dizilen hamurları incecik açın. Yufkanın katlarını yağlamak için tereyağını minik bir tavada ya da tencerede kısık ateşte eritin. Fırın tepsinizin tabanını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Açtığınız yufkalardan iki tanesini baklavanın alt ve üst katı içi ayırın. Yufkaların on adetini aralarını tereyağıyla yağlayıp, fırın tepsisinde üst üste dizin. İnce çekilmiş ceviz içini baklavanın orta katına eşit olarak serpiştirin. Kalan yufkaları, aynı şekilde aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin ve baklavayı bu şekilde oluşturmaya devam edin. Yufkaların kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin. Baklavayı olmasını istediğiniz şekilde dilimleyin. Tereyağını biraz da baklavaların üzerine sürüp, tepsiyi önceden ısıtılmış fırında 180 derece yaklaşık 50 dakika pişirin. Ardından şerbeti hazırlamaya geçin. Toz şekeri, derin bir tencerede su içerisinde eritip yaklaşık 25 dakika pişirin. Kaynayan suya limon suyu da ekleyip ocaktan alın. Fırından çıkarttığınız baklavanın üzerine hazırladığınız şerbeti azar azar dökün. Afiyet olsun.

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