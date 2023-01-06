Özgün Balkan Ninnisi neden final yaptı?
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Balkan Ninnisi neden final yaptı?

2022’nin yaz aylarında ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi dün akşam final bölümünü yayınlandı. Son kez izleyici karşısına çıkan 25. bölümde Sofya’nın yardımıyla Ivana, Jovanka ve Gülsüm, konaktan dışarı çıkmayı başarırlar. Son çare olarak konakta kalanları Besa’nın elinden kurtarmak için polisten yardım isterler. Aradan 5 yıl geçer ve Ertan, caminin önünde Balkan Ninnisi’nin bittiğini, masalın başladığını anlatmaktadır. Balkan Ninnisi 25. bölüm yani final bölümü tek parça full izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balkan Ninnisi 25. Bölüm: Final Bölümü Tek Parça Full (TRT İZLE)
Balkan Ninnisi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Balkan Ninnisi dün akşam son kez izleyici karşısına çıktı. Sevilen ve neşeli dizi sevenlerini üzerken dizinin sona ermesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Balkan Ninnisi son bölüme haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALKAN NİNNİSİ 25. BÖLÜM: FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

  • Balkan Ninnisi 25. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

BALKAN NİNNİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Başladığı günden beri beklenen reyting sonuçlarına ulaşılamaması sebebiyle Balkan Ninnisi dizisinin final yaptığı tahmin ediliyor.

Balkan Ninnisi 24. Bölüm Fragmanı
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Balkan Ninnisi 24. Bölüm Fragmanı
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