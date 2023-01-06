Balkan Ninnisi neden final yaptı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Balkan Ninnisi dün akşam son kez izleyici karşısına çıktı. Sevilen ve neşeli dizi sevenlerini üzerken dizinin sona ermesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Balkan Ninnisi son bölüme haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALKAN NİNNİSİ 25. BÖLÜM: FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

Balkan Ninnisi 25. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

BALKAN NİNNİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Başladığı günden beri beklenen reyting sonuçlarına ulaşılamaması sebebiyle Balkan Ninnisi dizisinin final yaptığı tahmin ediliyor.