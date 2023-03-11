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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 10. bölümünde Barbaros Hayrettin Reis, Gırnatalı Müslümanları kurtarmıştır. Luna yaşadığı yere dönerken kaçırılır. Barbaros Hayreddin, Luna’yı kaçıranların peşine giderken şehirde gizemli bir adam görür ve o gizemli adamı takip etmeye başlar. Barbaros Hayreddin, gizemli adamı girdiği bir dergahta bulur. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin son bölümüne ve 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:41 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. Bölüm

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. Bölüm

TRT 1’de her cuma akşamı yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayrettin Reis, Gırnatalı Müslümanları kurtarmıştır. Luna yaşadığı yere dönerken kaçırılır. Barbaros Hayreddin, Luna’yı kaçıranların peşine giderken şehirde gizemli bir adam görür ve o gizemli adamı takip etmeye başlar. Barbaros Hayreddin, gizemli adamı girdiği bir dergahta bulur.

Öte yandan Seyyare, başındaki dava belasından kurtulmak zorundadır. Kemankeş Paşanın ona olan ilgisinden ötürü onunla bir yol yürüyebileceğini düşünür.

Luna kaçırılmış, özel bir kaleye götürülmüştür. Fakat onu çok büyük bir sır beklemektedir. Babasının öldüğünü öğrenen Luna, babasının da ölmeden önce başında olduğu gizli bir finans sisteminin içerisine davet edilir. Bunu kabul etmesi demek Barbaros’u karşısına almak demek olacaktır. Seçimi kimden yana olacaktır?

Barbaros Hayreddin’in takip ettiği gizemli kişi Yahya Efendi’dir. Yahya Efendi, Barbaros’un bayrağına işlediği sırları anlatır. Bu sırlar Barbaros Hayreddin’in hayatını nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Seyyare ve Kemankeş arasındaki ilişki ilerlemektedir. Seyyare, Kemankeş Paşa ile evlenmeye karar vermiştir. Barbaros, Luna’yı bulmak için denizlere açılır.

Luna’yı kurtarır fakat saldırdığı gemi Osmanlıların ittifak yaptığı bir Fransız gemisidir. Barbaros Hayrettin Paşa tuzağa düşmüştür. Bu tuzaktan kurtarabilecek midir?

‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 10. BÖLÜM TEK PARÇA FULL


BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 11. BÖLÜM FRAGMANI




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#Sultanın Fermanı
#TRT 1 izle
#11. bölüm fragmanı
#Luna
#Gırnata
1 saat önce
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. Bölüm Fragmanı
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