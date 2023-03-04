Barbaros Hayrettin: Sultanın Fermanı 9. Bölüm
TRT 1’in sevilen dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölüme, fragmanına ve özetine haberimizde ulaşabilirsiniz.
BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 9. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 10. BÖLÜM FRAGMANI
BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 9. BÖLÜM ÖZETİ
Musa Bey’i kurtarıp, Ebu Hişam’ın cezasını vermek isteyen Barbaros Hayreddin ile Aydın Reis kendilerini Andrea Doria’ nın kurmuş olduğu tuzağın içinde bulurlar. Beklenmedik yerde beklenmedik anda gelen yardım bu tuzağı bertaraf etmelerini sağlar. Şimdi oyunu Barbaros ve yol arkadaşları kuracaktır.
Mapustan kaçan Seyyare ve Nazife yakalanmadan kendilerine kurulan tertipi çözmek için Yahya’yı da beraberlerine alarak onlara tuzak kuran Cafer ve arkasındaki kişilerin izlerini bulabilecekler midir?
Sultan Süleyman’ ın Musa Bey’ i kardeşi Beybura’ ya götürme görevini başarmak kahramanlarımız için ölümle kalım arasında bir mücadeleye dönüşecektir.
‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.