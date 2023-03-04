TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. bölümünü tek parça full izlemek ve 8. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.