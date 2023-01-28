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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 7. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 6. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Aydın Reis’i vebalı fare ısırdığı için karantinaya alınır. Derviş’in Aydın Reis’i tedavi edebilmek için İbni Sina’nın kitabına htiyacı vardır. Barbaros Hayreddin ve Luna kitabı almaya, Dük Sforza’ nın yanına giderler, orada başlarına geleceklerini bilmeden. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 6. bölümü tek parça full izlemek, 7. bölüm fragmanı ve özeti için haberimize göz atabilirsiniz.

09:30 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 6. bölüm

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 6. bölüm

TRT 1’in sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 6. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 7. BÖLÜM FRAGMANI


BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Aydın Reis’i vebalı fare ısırdığı için karantinaya alınır. Derviş’in Aydın Reis’i tedavi edebilmek için İbni Sina’nın kitabına htiyacı vardır. Barbaros Hayreddin ve Luna kitabı almaya, Dük Sforza’ nın yanına giderler, orada başlarına geleceklerini bilmeden.

Kemankeş Paşa, validesi Halime Hatun’un itirazlarına, Seyyara hanımın onu istememesine rağmen, aşkının peşinden gitmeye kararlıdır. Seyyare Hatunu ikna edebilecek midir?

Murad Efendi, Orsini’ ye artık casusluk yapmayacağını çünkü Nazife’nin ona güvenmediğini, güvenini kazanmak için daha dikkatli davranması gerektiğini söyler. Orsini ise elindeki sahte belgeyle onu tehdit eder.

Nazife Hatun ise Murad Efendi’ ye haksızlık yaptığını düşünür, ondan af diler ve dönmesini ister. Murad Efendi dönecek midir?

Salih Reis, Kral Şarlken’in Kudüs Şövalyeleri ile görüşeceğini öğrenir. Şarlken Malta adasını şövalyelere verir ve Malta Birliği kurulmuş olur. Kral Şarlken’ le beraber Osmanlı devletine karşı savaşacaklardır.

Barbaros Hayreddin, İbn-i Sina’ nın kitabını almak için Mia De Luna ile Dük Sforza’ ya giderler fakat orada her şey umdukları gibi gitmez ve kavgaya tutuşup esir düşerler. Dük Sforza onlara idam edileceklerini söyler. Dük Sforza’ nın elinden nasıl kurtulacaklar?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI

‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.



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1 saat önce
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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 7. Bölüm Fragmanı
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