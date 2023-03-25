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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Barbaros Hayreddin, İstanbul’a gelmiştir… Oyuna gelerek batırdığı Fransız gemisi sebebiyle aranmaktadır. Her şeyin arkasında Kemankeş Paşa’nın olduğunu düşünen Barbaros, Seyyare hatun ile Kemankeş Paşa’ nın evleneceği haberini alır. Seyyare ve Nazife hakim karşısına çıkmaya hazırlanmaktadırlar. Kendilerini mahkemede bir sürpriz beklemektedir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. bölümü tek parça full izlemek ve 12. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:46 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. Bölüm

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. Bölüm

TRT 1 ekranlarından her Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 11. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin, İstanbul’a gelmiştir… Oyuna gelerek batırdığı Fransız gemisi sebebiyle aranmaktadır. Her şeyin arkasında Kemankeş Paşa’nın olduğunu düşünen Barbaros, Seyyare hatun ile Kemankeş Paşa’ nın evleneceği haberini alır.

Seyyare ve Nazife hakim karşısına çıkmaya hazırlanmaktadırlar. Kendilerini mahkemede bir sürpriz beklemektedir…

Barbaros Hayreddin, Kanunu Sultan Süleyman ile görüşüp kendini temize çıkarmasını ister.

Barbaros, bütün kışlaları özel bir izinle tek tek gezer. Kaçırılan topların hangi kışladan kaçırıldığını tespit etmek için her tarafı arayan Barbaros Hayreddin, Mia De Luna’nın kurduğu bombalı düzeneğe doğru gitmektedir.

Mahkeme başlar… Kardeşini kurban vermek istemeyen Ayas Paşa yeni bir iddia ile ortaya çıkar. Kemankeş Paşa, kereste ticaretinde bazı usulsüzlükler yapmıştır. Seyyare’nin beraat edeceğini, Şahsuvar’ın yakalanacağını düşünen Kemankeş Paşa hapse girecektir ki herkesi şok edecek büyük bir plan yapmıştır.

Barbaros, top meselesinin peşinden giderken Mia De Luna ile karşı karşıya gelir. Barbaros Hayreddin Mia De Luna’nın bütün işlerin arkasındaki kişi olduğunu keşfedebilecek midir?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 11. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. bölümü tek parça full izlemek için

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 12. BÖLÜM FRAGMANI


BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.



#Barbaros Hayreddin
#Sultanın Fermanı
#TRT 1
#Seyyare Hatun
#Kemankeş Paşa
41 dakika önce
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