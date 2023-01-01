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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 6. bölüm fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 5. bölümüyle dün akşam ekran karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Floransa elçisi Ferrucci, ülkesini ele geçirmek isteyen Fransa kralı Şarlken’e karşı Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım ister. Kanuni Sultan Süleyman bu iş için Barbaros Hayreddin’i görevlendirecektir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 5. bölümü tek parça full izlemek ve 6. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

9:29 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 5. Bölüm

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 5. Bölüm

TRT ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın 5. bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 5. BÖLÜM TEK PARÇA



BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 6. BÖLÜM FRAGMANI



BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Fransa kralı Şarlken, sarayda casus olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Casus kimdir?

Floransa elçisi Ferrucci, ülkesini ele geçirmek isteyen Fransa kralı Şarlken’e karşı Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım ister. Kanuni Sultan Süleyman bu iş için Barbaros Hayreddin’i görevlendirecektir. Hayreddin ve Aydın kuşatmada top vermemesi için Sierra valisi Strozzi’yi ikna etmeye çalışırlar. Fakat Hayreddin’i Şarlken’in adamlarından çok daha başka bir sürpriz beklemektedir… Veba salgınına sebep olan ve neredeyse şehirdeki insanları öldüren fareler Derviş’ten bir çözüm bulması istenir…

Seyyare hatun, Kemankeş Paşanın ısrarlarından kurtulmak için Halime Hatundan yardım ister.

Barbaros’un Floransa’da vebanın ortasına düştüğünü öğrenen Mia De Luna ne yapacaktır?

Dervişten veba ilacı almak için yola çıkan Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna’nın önünü kral Şarklen’in adamları keser… Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna bu tuzaktan kurtulabilecekler midir?



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1 saat önce
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 6. bölüm fragmanı
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