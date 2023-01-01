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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 5. Bölüm
TRT ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın 5. bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fransa kralı Şarlken, sarayda casus olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Casus kimdir?
Floransa elçisi Ferrucci, ülkesini ele geçirmek isteyen Fransa kralı Şarlken’e karşı Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım ister. Kanuni Sultan Süleyman bu iş için Barbaros Hayreddin’i görevlendirecektir. Hayreddin ve Aydın kuşatmada top vermemesi için Sierra valisi Strozzi’yi ikna etmeye çalışırlar. Fakat Hayreddin’i Şarlken’in adamlarından çok daha başka bir sürpriz beklemektedir… Veba salgınına sebep olan ve neredeyse şehirdeki insanları öldüren fareler Derviş’ten bir çözüm bulması istenir…
Seyyare hatun, Kemankeş Paşanın ısrarlarından kurtulmak için Halime Hatundan yardım ister.
Barbaros’un Floransa’da vebanın ortasına düştüğünü öğrenen Mia De Luna ne yapacaktır?
Dervişten veba ilacı almak için yola çıkan Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna’nın önünü kral Şarklen’in adamları keser… Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna bu tuzaktan kurtulabilecekler midir?