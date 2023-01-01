Floransa elçisi Ferrucci, ülkesini ele geçirmek isteyen Fransa kralı Şarlken’e karşı Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım ister. Kanuni Sultan Süleyman bu iş için Barbaros Hayreddin’i görevlendirecektir. Hayreddin ve Aydın kuşatmada top vermemesi için Sierra valisi Strozzi’yi ikna etmeye çalışırlar. Fakat Hayreddin’i Şarlken’in adamlarından çok daha başka bir sürpriz beklemektedir… Veba salgınına sebep olan ve neredeyse şehirdeki insanları öldüren fareler Derviş’ten bir çözüm bulması istenir…