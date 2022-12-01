Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarına oyuncu kadrosu ve konusuyla oldukça iddialı yeni bir dizi ekleniyor. Tanıtım videosuyla beraber beğenileri kazanan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin ne zaman başlayacağı merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmasa da 2023 yılının ilk aylarında TRT 1 ekranlarında yer alması bekleniyor.

BARBAROSHAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Timur Acar, Hasan Küçükçetin, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Gizem Aydın, Başak Daşman, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler rol alacak.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI TANITIM VİDEOSU





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