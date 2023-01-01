Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, parasını ödeyen ve askere gitmek için gün sayan bedelli askerlik adayları tarafından sorgulanıyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, bedelli askerlik yapacak olan adaylar sevk tarihlerinin gelmesini bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?