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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri için sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce vatandaş gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara çevirdi. MSB tarafından yapılan açıklama kapsamında silahaltına alınacak olan yükümlülerin sınıflandırma sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yeni yıl itibariyle silah altına girecek binlerce asker adayı, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorularının yanıtlarını arıyor. Peki; Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
8:25 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Bedelli askerlik yerleri

Bedelli askerlik yerleri

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, parasını ödeyen ve askere gitmek için gün sayan bedelli askerlik adayları tarafından sorgulanıyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, bedelli askerlik yapacak olan adaylar sevk tarihlerinin gelmesini bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2023 yılında bedelli askerlik sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

  • 02 Şubat 2023
  • 02 Mart 2023
  • 06 Nisan 2023
  • 04 Mayıs 2023
  • 31 Mayıs 2023
  • 06 Temmuz 2023
  • 10 Ağustos 2023
  • 07 Eylül 2023
  • 05 Ekim 2023
  • 09 Kasım 2023
  • 07 Aralık 2023
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10 dakika önce
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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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