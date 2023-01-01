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Bedelli askerlik yerleri
Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, parasını ödeyen ve askere gitmek için gün sayan bedelli askerlik adayları tarafından sorgulanıyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, bedelli askerlik yapacak olan adaylar sevk tarihlerinin gelmesini bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.
2023 yılında bedelli askerlik sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;