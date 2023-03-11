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Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

10:53 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçta, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Dört maçlık üç puan özlemini 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle sona erdiren Beşiktaş ise 43 puanla haftaya 3. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanan Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

- Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.



#Beşiktaş
#FUTBOL
#Medipol Başakşehir
#SÜPERLİG
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Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş
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