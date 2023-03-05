Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 , VavaCars Fatih Karagümrük ise, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı 6-1 yendi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mart 2023 Pazar maç programı haberimizde.