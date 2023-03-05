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Süper Lig puan durumu 24. hafta

Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti. Süper Lig’de bu haftanın maçları bugün oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçlarla devam edecek. Kasımpaşa-Antalyaspor maçıyla 24. hafta tamamlanmış olunacak. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

16:30 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu

Fenerbahçe, taraftarının bir günde çıkan yasakla alınmadığı Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golleri Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Trabzonspor Ümraniyespor

Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti. VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Diagne'nin 3 gol, 1 asistle tamamladığı mücadelede Karagümrük'ün kaybetmeme serisi 8 maça çıktı. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Alanyaspor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

  • Alanyaspor 1-0 Başakşehir
  • Karagümrük 4-3 Sivasspor
  • Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor
  • Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
  • Beşiktaş-Ankaragücü
  • Konyaspor-Giresunspor

Süper Lig puan durumu (24. hafta)


Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 , VavaCars Fatih Karagümrük ise, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı 6-1 yendi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mart 2023 Pazar maç programı haberimizde.


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24 dakika önce
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Süper Lig puan durumu 24. hafta
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