Süper Lig puan durumu
Fenerbahçe, taraftarının bir günde çıkan yasakla alınmadığı Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golleri Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti. VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Diagne'nin 3 gol, 1 asistle tamamladığı mücadelede Karagümrük'ün kaybetmeme serisi 8 maça çıktı. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Alanyaspor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig 24. hafta maç sonuçları
- Alanyaspor 1-0 Başakşehir
- Karagümrük 4-3 Sivasspor
- Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor
- Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
- Beşiktaş-Ankaragücü
- Konyaspor-Giresunspor