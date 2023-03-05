Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçen iki takım, İstanbulspor'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 4 Mart 2023 Cumartesi maç programı.