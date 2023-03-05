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Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 , VavaCars Fatih Karagümrük ise, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı 6-1 yendi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mart 2023 Pazar maç programı haberimizde.

08:24 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçen iki takım, İstanbulspor'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 4 Mart 2023 Cumartesi maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (5 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  • 00:00 Olimpia Asuncion - Cerro Porteno Paraguay 1. Ligi - Apertura Bilyoner
  • 00:00 O'Higgins - Curico Unido Şili Primera Ligi Bilyoner
  • 00:30 Corinthians - Santo Andre Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
  • 00:30 Los Angeles FC - Portland Timbers MLS Bilyoner
  • 01:15 Lanus - River Plate Arjantin Primera Division Spor Smart









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#Napoli
#Galatasaray
1 saat önce
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Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı
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