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Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

Beşiktaş'ta ikinci Rıza Çalımbay dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, 3-1 Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından tecrübeli hoca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeni yönetimin teknik direktör adayları da belli oldu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar kimler? İşte ayrıntılar...

09:59 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay

Beşiktaş teknik direktör adayları, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 12. haftasında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar resmen ayrıldı. 5 haftalık serüven sona ererken gözler de Beşiktaş'ta Çalımbay'ın yerine gelecek isimlere çevrildi.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIMBAY DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ

Bugün yapılan resmi açıklama ile birlikte Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi.

Siyah - beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör gündeminde Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov isimleri yer alıyor.

Ancak konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇALIMBAY YERİNE DÜŞÜNÜLEN ADAYLAR

Öte yandan NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör gündeminde Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov isimleri yer alıyor.

TARAFTARLAR, SERGEN YALÇIN'I İSTEDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunmuştu. Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan da Yalçın lehine birçok paylaşım yapıldı.



#beşiktaş
#rıza çalımbay
#beşiktaş teknik direktörü
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