Beşiktaş teknik direktör adayları, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 12. haftasında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar resmen ayrıldı. 5 haftalık serüven sona ererken gözler de Beşiktaş'ta Çalımbay'ın yerine gelecek isimlere çevrildi.
BEŞİKTAŞ'TA ÇALIMBAY DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ
Bugün yapılan resmi açıklama ile birlikte Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi.
Siyah - beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.
Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.
BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör gündeminde Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov isimleri yer alıyor.
Ancak konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ÇALIMBAY YERİNE DÜŞÜNÜLEN ADAYLAR
Öte yandan NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör gündeminde Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov isimleri yer alıyor.
TARAFTARLAR, SERGEN YALÇIN'I İSTEDİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunmuştu. Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan da Yalçın lehine birçok paylaşım yapıldı.