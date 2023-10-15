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Bugün kimin maçı var? 15 Ekim 2023 Pazar maç programı

EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İtalya sahasında konuk ettiği Malta'yı 4-0 mağlup etti. G Grubu'nda Macaristan, evinde Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Sırbistan'da Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Danimarka sahasında Kazakistan'ı 3-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 15 Ekim 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.

08:26 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri C grubunda San Nicola Stadyumu'nda karşılaştığı Malta'yı 4-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, evinde Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Sırbistan'da Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 15 Ekim 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün oynanacak maçlar

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (15 Ekim 2023 Pazar kimin maçı var?

  1. 14:30 Elazığspor - Silifke Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok
  2. 14:30 Karaköprü Bld. - Kuşadasıspor TFF 3. Lig TRT Kurdi
  3. 14:30 Sebat Gençlik - Çankaya FK TFF 3. Lig Sebat Gençlik Facebook
  4. 14:30 Artvin Hopa - Ayvalıkgücü Bld. TFF 3. Lig Hopaspor TV Youtube
  5. 15:00 1922 Konyaspor - Akhisarspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  6. 15:30 Efeler 09 Spor - Pazarspor TFF 3. Lig Efeler 09 Youtube
  7. 16:00 Gürcistan - Güney Kıbrıs UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  8. 19:00 Karşıyaka - Ergene Velimeşe TFF 3. Lig Yayın Yok
  9. 19:00 Balıkesirspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Yayın Yok
  10. 19:00 İsviçre - Belarus UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport 2
  11. 19:00 Çekya - Faroe Adaları UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport
  12. 21:45 Galler - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  13. 21:45 Kosova - İsrail UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
  14. 21:45 Norveç - İspanya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  15. 21:45 Türkiye - Letonya UEFA Euro 2024 Elemeleri TRT 1

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

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