İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri C grubunda San Nicola Stadyumu'nda karşılaştığı Malta'yı 4-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, evinde Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Sırbistan'da Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 15 Ekim 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.