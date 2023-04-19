Bugün kimin maçı var?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı kırmızılı ekibin 4-1 galibiyetiyle sonuçlandı. VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı. İşte 19 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? 19 Nisan 2023 Çarşamba maç programı
15:00 Balıkesirspor - Pazarspor TFF 2. Lig Balıkesirspor Youtube
17:00 İstanbulspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
18:00 HJK Helsinki - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 KuPS - Honka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Neman - BATE Belarus Kupası Bilyoner TV
19:30 Lilleström - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:45 G.A. Eagles - RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
20:30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Konyaspor - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
21:00 Al Wasl - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
21:00 Al Ain - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
21:00 Al Ittihad - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
22:00 Bayern Münih - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC SportExxen
22:00 Inter - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
22:00 Middlesbrough - Hull City İngiltere Championship Bilyoner TV