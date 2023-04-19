|
Reklam
Reklam
Özgün

Bugün hangi maçlar var? 19 Nisan 2023 Çarşamba maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba maç programı.

10:51 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı kırmızılı ekibin 4-1 galibiyetiyle sonuçlandı. VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı. İşte 19 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 19 Nisan 2023 Çarşamba maç programı

15:00 Balıkesirspor - Pazarspor TFF 2. Lig Balıkesirspor Youtube

17:00 İstanbulspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

18:00 HJK Helsinki - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 KuPS - Honka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Neman - BATE Belarus Kupası Bilyoner TV

19:30 Lilleström - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:45 G.A. Eagles - RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

20:30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Konyaspor - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

21:00 Al Wasl - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Ain - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Ittihad - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

22:00 Bayern Münih - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC SportExxen

22:00 Inter - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen

22:00 Middlesbrough - Hull City İngiltere Championship Bilyoner TV



#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#süper lig
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.