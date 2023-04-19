Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı kırmızılı ekibin 4-1 galibiyetiyle sonuçlandı. VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı. İşte 19 Nisan 2023 maç programı.