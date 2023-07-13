|
Özgün

Bugün hava kaç derece olacak? 13 Temmuz Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcaklıkların bugün Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkacağını açıkladı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi birçok ilde sıcaklıklar 35-40 dereceye dayandı. Meteoroloji ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve tüm yurtta 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:27 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün hava kaç derece? 13 Temmuz Perşembe tüm yurtta hava durumu

Bugün hava kaç derece? 13 Temmuz Perşembe tüm yurtta hava durumu

Meteoroloji 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü için hava durumunu yayımladı. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi gösterirken İstanbul ve Ankara’da 30-35 derece arasında seyrediyor. Tüm yurtta 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

13 TEMMUZ PERŞEMBE TÜM YURTTA HAVA DURUMU

Yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 41

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

SAĞLIK BAKANI KOCA KRİTİK SAATLER İÇİN UYARI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.



#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul hava durumu
#İzmir hava durumu
#Ankara hava durumu
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammı EYT’lileri kapsıyor mu?