Meteoroloji 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü için hava durumunu yayımladı. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi gösterirken İstanbul ve Ankara’da 30-35 derece arasında seyrediyor. Tüm yurtta 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

13 TEMMUZ PERŞEMBE TÜM YURTTA HAVA DURUMU

Yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 41

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

🗓️13 Temmuz 2023 (Perşembe)

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. pic.twitter.com/GJBXz9SnXN — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 13, 2023

SAĞLIK BAKANI KOCA KRİTİK SAATLER İÇİN UYARI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur.



Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk… pic.twitter.com/UZ3F9AKkwh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2023







