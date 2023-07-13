Bugün hava kaç derece? 13 Temmuz Perşembe tüm yurtta hava durumu
Meteoroloji 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü için hava durumunu yayımladı. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi gösterirken İstanbul ve Ankara’da 30-35 derece arasında seyrediyor. Tüm yurtta 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
13 TEMMUZ PERŞEMBE TÜM YURTTA HAVA DURUMU
Yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 41
Antalya: Az bulutlu ve açık 41
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
SAĞLIK BAKANI KOCA KRİTİK SAATLER İÇİN UYARI YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.