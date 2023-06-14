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Yurtta hava durumu (14 Haziran 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla,Aydın’ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

08:55 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli’nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU (14 HAZİRAN 2023)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 24 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 28 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 23 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34



#hava durumu
#meteoroloji
#anlık hava durumu
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