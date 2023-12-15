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D Grubu'nda deplasmanda Lugano'yu 2-0'lık skorla yenerek gruplarda ilk galibiyetini aldı.

, H Grubu 6. maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı. E Grubunda ise Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zrinjski ile 1-1 berabere kalarak E Grubu'ndan lider olarak çıktı.