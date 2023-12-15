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Bugün hangi maçlar var? 15 Aralık 2023 Cuma maç programı

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. H Grubunda ise diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek son 16'ya kaldı. Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zrinjski ile 1-1 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 15 Aralık 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

11:22 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:22 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
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D Grubu'nda deplasmanda Lugano'yu 2-0'lık skorla yenerek gruplarda ilk galibiyetini aldı.
, H Grubu 6. maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı. E Grubunda ise Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zrinjski ile 1-1 berabere kalarak E Grubu'ndan lider olarak çıktı.
F Grubu son hafta karşılaşmasında Rennes sahasında konuk ettiği Villareal'e 3-2 mağlup oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 15 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 15 Aralık 2023 Cuma maç programı

  1. 14:00 Araz - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  2. 16:00 Sebail - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  3. 17:30 Leon - Urawa FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
  4. 18:00 Al Hilal - Al Wehda Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Exxen
  5. 20:30 Paderborn - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3
  6. 20:30 Schalke 04 - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
  7. 21:00 Al Ahly - Al Ittihad FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
  8. 22:30 Monchengladbach - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 5
  9. 22:45 Genoa - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
  10. 23:00 Nottingham Forest - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  11. 23:00 Monaco - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  12. 23:00 Osasuna - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

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19 dakika önce
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