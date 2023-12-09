Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-1 kazandı. İtalya Serie A 15. haftasında Juventus, Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 51. dakikada Federico Gatti'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. İspanya La Liga'nın 16. haftasında Getafe sahasında Valencia ile karşılaştı. Kritik maçta puan ile ayrılan taraf 1-0'lık skorla Getafe oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 9 Aralık 2023 Cumartesi maç programı
- 13:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 13:30 Bodrumspor - Tuzlaspor Trendyol 1. Lig TRT Avaz
- 13:30 Bandırmaspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 14:00 Qabala - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 15:00 Hamburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
- 15:30 Crystal Palace - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 16:00 Samsunspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 16:00 Alaves - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus
- 16:00 Zira - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 17:00 Verona - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus
- 17:00 Bordeaux - St. Etienne Fransa Ligue 2 beIN Sports
- 17:30 Werder Bremen - Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu
- 18:00 Brighton - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports
- 18:00 Manchester Utd - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 18:00 Sheffield United - Brentford İngiltere Premier Lig beIN Sports
- 18:00 Wolverhampton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports
- 18:15 Real Betis - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
- 19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Rennes - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
- 19:00 Sakaryaspor - Giresunspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 20:00 Atalanta - Milan İtalya Serie A S Sport Plus
- 20:30 Aston Villa - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 20:30 B.Dortmund - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4
- 20:30 Villarreal - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus
- 20:45 Ajax - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Exxen
- 21:00 Guimaraes - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Spor Smart
- 22:30 Osnabruck - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
- 22:45 Inter - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
- 23:00 PSG - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
- 23:00 Mallorca - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
- 23:00 AZ Alkmaar - Almere Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
- 23:30 Porto - Casa Pia Portekiz Liga NOS Spor Smart