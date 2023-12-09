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Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık 2023 Cumartesi maç programı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Juventus, Serie A 15. haftasında konuk ettiği Napoli'yi 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İspanya La Liga'nın 16. haftasında Getafe sahasında Valencia ile kozlarını paylaştı. Kritik maçta Getafe, 1-0'lık skorla maçı aldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 Aralık 2023 Cumartesi maç programı ve fikstürü.

15:20 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-1 kazandı. İtalya Serie A 15. haftasında Juventus, Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 51. dakikada Federico Gatti'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. İspanya La Liga'nın 16. haftasında Getafe sahasında Valencia ile karşılaştı. Kritik maçta puan ile ayrılan taraf 1-0'lık skorla Getafe oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 9 Aralık 2023 Cumartesi maç programı

  1. 13:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  2. 13:30 Bodrumspor - Tuzlaspor Trendyol 1. Lig TRT Avaz
  3. 13:30 Bandırmaspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
  4. 14:00 Qabala - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  5. 15:00 Hamburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
  6. 15:30 Crystal Palace - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  7. 16:00 Samsunspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  8. 16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
  9. 16:00 Alaves - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus
  10. 16:00 Zira - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  11. 17:00 Verona - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus
  12. 17:00 Bordeaux - St. Etienne Fransa Ligue 2 beIN Sports
  13. 17:30 Werder Bremen - Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu
  14. 18:00 Brighton - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports
  15. 18:00 Manchester Utd - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  16. 18:00 Sheffield United - Brentford İngiltere Premier Lig beIN Sports
  17. 18:00 Wolverhampton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports
  18. 18:15 Real Betis - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
  19. 19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  20. 19:00 Rennes - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
  21. 19:00 Sakaryaspor - Giresunspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
  22. 20:00 Atalanta - Milan İtalya Serie A S Sport Plus
  23. 20:30 Aston Villa - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  24. 20:30 B.Dortmund - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4
  25. 20:30 Villarreal - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus
  26. 20:45 Ajax - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Exxen
  27. 21:00 Guimaraes - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Spor Smart
  28. 22:30 Osnabruck - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
  29. 22:45 Inter - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
  30. 23:00 PSG - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
  31. 23:00 Mallorca - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
  32. 23:00 AZ Alkmaar - Almere Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
  33. 23:30 Porto - Casa Pia Portekiz Liga NOS Spor Smart

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi


Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 135'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalarda galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 47-42 üstünlüğü bulunuyor. 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın son 5 karşılaşmasında ise 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Rıza Çalımbay’ın derbide en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı altı Süper Lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe Szymanski, Dzeko ve İrfan Can gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.


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