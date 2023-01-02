Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Günün maçlarını merak eden futbolseverler, günün maçlarını yakından takip ediyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 2 Ocak Pazartesi 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün kimin maçı var? (2 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)

11:45 Adelaide United – Perth Glory Avustralya A Ligi Bein Sports 4

15:30 Glasgow Rangers – Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Tivibu Spor 1

17:00 Strasbourg – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

18:00 Aberdeen – Ross Country İskoçya Premier Lig Bilyoner

18:00 Hearts – Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner

18:00 Kilmarnock – St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner

18:00 Livingston – Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner

18:00 St.Johnstone – Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner

18:00 Dundee FC – Arbroath İskoçya Championship Bilyoner

18:00 Hamilton – Raith İskoçya Championship Bilyoner

18:00 Inverness – Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner

18:00 Morton – Ayr İskoçya Championship Bilyoner

18:00 Queen Park – Partick İskoçya Championship Bilyoner

18:00 Wigan – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok

18:00 Norwich City – Watford İngiltere Championship Bilyoner

19:00 Lille – Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

20:30 Brentford – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

21:00 Montpellier – Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Rennes – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 QPR – Sheffield Utd İngiltere Championship Bilyoner