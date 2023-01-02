Özgün Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Hazırlık maçları dahil olmak üzere oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi tarihli maç programı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 2 Ocak 2023 maçları
Bugün kimin maçı var hangi maçlar var?

Günün maçlarını merak eden futbolseverler, günün maçlarını yakından takip ediyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 2 Ocak Pazartesi 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün kimin maçı var? (2 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)

  • 11:45 Adelaide United – Perth Glory Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  • 15:30 Glasgow Rangers – Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Tivibu Spor 1
  • 17:00 Strasbourg – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  • 18:00 Aberdeen – Ross Country İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 18:00 Hearts – Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 18:00 Kilmarnock – St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 18:00 Livingston – Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 18:00 St.Johnstone – Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 18:00 Dundee FC – Arbroath İskoçya Championship Bilyoner
  • 18:00 Hamilton – Raith İskoçya Championship Bilyoner
  • 18:00 Inverness – Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner
  • 18:00 Morton – Ayr İskoçya Championship Bilyoner
  • 18:00 Queen Park – Partick İskoçya Championship Bilyoner
  • 18:00 Wigan – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok
  • 18:00 Norwich City – Watford İngiltere Championship Bilyoner
  • 19:00 Lille – Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  • 20:30 Brentford – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 21:00 Montpellier – Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  • 23:00 Rennes – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  • 23:00 QPR – Sheffield Utd İngiltere Championship Bilyoner

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