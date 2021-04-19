Bursa İmsakiye 2021: 19 Nisan 2021 Bursa İftar Vakti - Bursa Sahur Vakti - Bursa İmsak Vakti

2021 yılı Bursa imsakiyesinde iftar ve sahur zamanları sayesinde orucun açılacağı zaman ve imsak vakitlerini öğrenmek mümkündür. İmsak vakti girmeden önce sahurun sonlandırılması gerekir. İftar ise akşam ezanının okunmasıyla beraber oruçlu kimselerin yemek yiyebilecekleri zamanı ifade eder. 2021 Bursa imsakiyesi üzerinden tüm vakitlere gün bazlı olarak erişilir. 13 Nisan Salı günü için Bursa sahur vakti 04:53 iken oruç açılma zamanı 19:47’dir. 12 Mayıs Çarşamba günü tutulacak olan yılın son Ramazan orucunda ise imsak vakti 04:02, iftar ise 20:16’dır. Bursa’da kılınacak olan ilk teravih namazının saati ise 21:10’dur:

Bursa İftar Saatleri 2021

2021 yılı Bursa için iftar saatleri günlere bağlı olarak değişkendir. İlk oruç günü için iftar saati Bursa merkezde 19:47 iken, son gün 20.16’da iftar yapılacaktır. Bursa iftar saatleri, akşam ezan saatleriyle belirlenir. Bursa ilçelerinde vakitler konusunda ufak farklılıklar olabilir. İlçe bazlı olarak hazırlanan 2021 Bursa imsakiyeleri üzerinden detaylı bilgi almak mümkündür. İftar, kelime anlamı olarak orucu açmak manasına gelmekle beraber gün gün iftar vakti bilgileri çizelgeden takip edilebilir.

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Bursa Sahur Saatleri 2021

2021 yılı Bursa için sahur saatleri imsak zamanı ile belirlenir. 13 Nisan 2021 ilk Ramazan orucunda sahur vakti 04:43’tür. 04.43’e kadar yeme ve içme konusunda serbestlik vardır. Ramazan ayının son günündeki sahur saati ise 04:02 olacaktır. İftar ve sahur vakti bilgilerinin yanı sıra teravih namazı vakitlerine imsakiye üzerinden erişilir. Yatsı namazı vaktinin girmesiyle beraber Ramazan ayına özel olan teravih namazı eda edilebilir. 2021 Bursa imsakiyesi ile imsak, iftar ve namaz vakitlerine dair detaylı bilgileri edinmek mümkündür.

Bursa İmsakiye 2021

2021 Bursa imsakiyesi üzerinden Ramazan’ın her günü için vakit bilgilerine ulaşmak mümkündür. 13 Nisan 2021 ve 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında tutulacak olan Ramazan orucu için sahur ve iftar vakitleri şunlardır:

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◦ 13 Nisan: 04:53 - 19:47

◦ 14 Nisan: 04:51 - 19:48

◦ 15 Nisan: 04:49 - 19:49

◦ 16 Nisan: 04:47 - 19:50

◦ 17 Nisan: 04:45 - 19:51

◦ 18 Nisan: 04:43 - 19:52

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◦ 19 Nisan: 14:41 - 19:53

◦ 20 Nisan: 04:40 -19:54

◦ 21 Nisan: 04:38 - 19:55

◦ 22 Nisan: 04:36 - 19:56

◦ 23 Nisan: 04:34 - 19:57

◦ 24 Nisan: 04:32 - 19:58

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◦ 25 Nisan: 04:30 - 19:59

◦ 26 Nisan: 04:29 - 20:00

◦ 27 Nisan: 04:27 - 20:01

◦ 28 Nisan: 04:25 - 20:02

◦ 29 Nisan: 04:23 - 20:03

◦ 30 Nisan: 04:22 - 20:04

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◦ 1 Mayıs: 04:20 - 20:05

◦ 2 Mayıs: 04:18- 20:06

◦ 3 Mayıs: 04:16 - 20:07

◦ 4 Mayıs: 04:15 - 20:08

◦ 5 Mayıs: 04:13 - 20:09

◦ 6 Mayıs: 04:11 - 20:10

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◦ 7 Mayıs: 04: 10 - 20:11

◦ 8 Mayıs: 04:08 - 20:12

◦ 9 Mayıs: 04:06 - 20:13

◦ 10 Mayıs: 04:05 - 20:14

◦ 11 Mayıs: 04:03 - 20:15

◦ 12 Mayıs: 04:02 - 20:16

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Sahur, iftar ve teravih namazı vakitlerine 2021 Bursa imsakiyesi üzerinden detaylı olarak erişilir. Bütün ay boyunca oruç tutacaklar için gerekli olacak tüm vakit bilgileri çizelge üzerinde yer alır.