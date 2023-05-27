Bursa Mudanya seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Mudanya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Mudanya seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Mudanya seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Mudanya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Mudanya Hakkında

Bursa ilinin güzel ilçelerinden biri olan Mudanya, Bursa'nın güneyinde yer alır. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve eşsiz deniz manzarasıyla ünlüdür. Bu makalede, Mudanya ilçesinin tarihi, coğrafi yapısı, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tarihçe

Mudanya ilçesi, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak MÖ 2000 yıllarında Bithynia Krallığı'nın topraklarına katılan ilçe, Pers İmparatorluğu, Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı devlete bağlı kalmıştır.

Mudanya, tarihinin en önemli olaylarından biri olan Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı yer olarak da bilinir. 11 Ekim 1922'de imzalanan bu antlaşma, Türk Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

Coğrafya

Mudanya ilçesi, Bursa'nın güneyinde yer alır ve Marmara Denizi'ne kıyısı bulunur. İlçenin yüzölçümü 290 kilometrekaredir. Mudanya, coğrafi yapısı açısından oldukça zengin bir ilçedir. İlçe sınırları içinde ormanlık alanlar, zeytinlikler, meralar ve tarım arazileri bulunur. Bursa'dan deniz yoluyla İstanbul'a gitmek isteyenlerin uğrak noktası olan Mudanya, aynı zamanda bir liman kentidir.

Mahalleler

Mudanya ilçesi, toplamda 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler şunlardır: Adaköy, Akçaalan, Akçapınar, Alanköy, Altınova, Armutlu, Atatürk, Ballıkaya, Çağrışan, Çeltikçi, Çınarcık, Çukur, Değirmenli, Dere, Doğancı, Eşkel, Esenköy, Gelinkaya, Güzelyalı, Güneşli, Hacımahmud, İhsaniye, İhsaniye Hacıosmanlar, Kaledere, Kavaklı, Keramet, Kızılot, Kızılcaali, Kumyaka, Mollaarap, Narlı, Orhaniye, Paşaköy, Şirinköy, Yakaköy, Yazlık, Yeşil and Yokuşbaşı.

Nüfus