63. dakikada Mary'nin topuk pasında ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği top kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Mary'nin tamamlamak istediği top Yusuf Özdemir'e çarparak Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği meşin yuvarlak, bir kez daha Yusuf Özdemir'in göğsünden sekerek yerdeyken ellerinde kaldı.