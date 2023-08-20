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Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı (ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç özetini izlemek, Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak ve 2. hafta fikstürü için haberimize bakabilirsiniz.

08:10 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor 0-0 Alanyaspor Maç Özeti

Çaykur Rizespor 0-0 Alanyaspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor kozlarını Çaykur Didi Stadyumu'nda paylaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, konuk takımda Aydın Oğuz 67. dakikada kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor ilk puanını alırken, Corendon Alanyaspor puanını 4 yaptı.

Çaykur Rizespor - Alanyaspor Maç Özeti

  1. 1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.
  2. 32. dakikada Olavoyin'in sol çapraza yerden pasında, Zeqiri'nin topu kontrol edip ceza sahası içine girdikten sonra plase vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
  3. 34. dakikada sol taç çizgisinde topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın kaleyi görüp uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
  4. 57. dakikada Olavoyin'in ara pasında hareketlenen Varesanovic'in boş pozisyonda savunma arkasına pasında, Mary ağır davranınca Fidan Aliti son anda topu çevirmeyi başardı.
  5. 63. dakikada Mary'nin topuk pasında ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği top kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Mary'nin tamamlamak istediği top Yusuf Özdemir'e çarparak Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği meşin yuvarlak, bir kez daha Yusuf Özdemir'in göğsünden sekerek yerdeyken ellerinde kaldı.
  6. 90+1. dakikada kazanılan faul atışında, Balkoviç'in sağ çaprazdan şutunda iyi yer tutan kaleci Gökhan akkan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. Karşılaşma, golsüz sona erdi.

Çaykur Rizespor - Alanyaspor Maç Özeti

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Süper Lig puan durumu (Güncel)

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