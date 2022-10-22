Özgün Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına atanan Cengizhan Başaran kimdir?
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Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na atanan Cengizhan Başaran kimdir?

Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı danışmanı olan Cengizhan Başaran'ın hayatına ilişkin bilgiler merak kazandı. Cengizhan Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengizhan Başaran hangi görevlerde bulundu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olarak atanan Cengizhan Başaran'ın hayatına ilişkin bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengizhan Başaran kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğanın danışmanı Cengizhan Başaran nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Cengiz Başaran kimdir

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARI

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?

Cengizhan Başaran; Huber Köşkü Daire Başkanıydı. Batman'da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev yapmış ve daha sonra Siirt Kültür Müdürlüğüne geçici görev ile atanmıştı.

Cengizhan Başaran, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Siirt'ten aday adayı olmuş, listeye giremeyince tekrar asil görevi olan Batman'a geri dönmüştü. Başaran, kısa süreli Batman İl Kültür Müdürlüğü yaptıktan sonra 18 Mayıs'ta istifasını vererek Batman'dan ayrıldı.

Başaran da sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni bir göreve atandık. Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ederim. Türkiye Yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir." mesajı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

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