Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na atanan Orhan Karakurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARI

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.

Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı. Orhan Karakurt Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Karakurt, hikayesini şöyle anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

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