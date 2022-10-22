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Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na atanan Orhan Karakurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı danışmanı olan Orhan Karakurt'un hayatına ilişkin bilgiler merak kazandı. Orhan Karakurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Orhan Karakurt hangi görevlerde bulundu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olarak atanan Orhan Karakurt'un hayatına ilişkin bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orhan Karakurt kimdir? Erdoğanın danışmanı olan Orhan Karakurt nereli, kaç taşında, hangi görevlerde bulundu?
Orhan Karakurt kimdir

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARI

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.

Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı. Orhan Karakurt Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Karakurt, hikayesini şöyle anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

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