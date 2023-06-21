CFR Cluj , Romanya'nın Cluj-Napoca kentinin resmi futbol kulübüdür. 10 Kasım 1907 tarihinde kuruldu. 2007-2008 sezonu ile 2021-22 sezonları arasında 8 lig şampiyonluğu yaşayarak son dönemlerde Romanya futbolunun hegemon takımı olmuştur. Bu başarısında ligin devleri Dinamo București ve Steaua Bükreş'in yaşadığı ekonomik sorunlar önemli bir etkendir.

İlk kez 2005-06 sezonunda Avrupa Kupalarına katılmıştır. İntertoto Kupası'nda ilk maçına Litvanya temsilcisi FK Vetra karşısında çıktı ve rakibini elemeyi başardı. Sonraki turlarda Athletic Bilbao, Saint-Étienne, Zalgiris Vilnius takımlarını eleyerek finale yükseldi. Finalde Lens'e 1-1 ve 3-1 sonuçları ile elenerek Uefa Kupası'nda mücadele etme hakkını kaybetti.

2007-08 sezonunda ilk kez Uefa Kupası'nda mücadele etti. Eşleştiği Anorthosis Ammohostu takımına elenerek kupaya ilk turda veda etti. 2007-2008 sezonunda Liga 1'i ilk kez şampiyon olarak bitirdiğinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı ve 2008-2009 sezonunda Romanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. Gruplarda Chelsea, Roma ve Bordeaux ile eşleşti.2008-2009 Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evinde Chelsea ile 0-0 berabere kaldı. Grubu 1 galibiyet 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile sonuncu bitirerek elendi.

2009-10 sezonunda Uefa Avrupa Ligi'nde Sarajevo takımını eleyerek gruplara katıldı. Gruplarda Kopenhag, PSV ve Sparta Prag ike eşleşti. Grubu 1 galibiyet ve 5 yenilgi ile sonuncu sırada bitirerek elendi. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katıldı. Gruplarda Roma, Basel ve Bayern Münih ile eşleşti. Grubu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile sonuncu sırada bitirerek elendi.

2012-13 sezonunda Slovan Liberec ve Basel'i eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldı. Şampiyonlar Ligi H grubunda Manchester United, Galatasaray ve SC Braga ile eşlemiştir. Grupta 10 puan toplama başarısı göstersede Galatasaray'a ikili averaj ile geçilerek grubu 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiştir. Avrupa Ligi'nde ise İnter'e elenmiştir. 2014-15 sezonunda Uefa Avrupa Ligi'nde FK Jagodina takımını elemeyi başarsada Dinamo Minsk'e elenerek Avrupa Ligi'ne veda etti.

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Malmö takımına elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Alashkert takımını elemeyi başarsa da play-off turunda F91 Dudelange takımına elenerek kupaya veda etti.

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Celtic, Makkabi Tel Aviv ve Astana takımlarını elemeyi başardı. Play-off turunda Slavia Praha'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa Ligi gruplarında Lazio, Celtic ve Rennes ile eşleşti. Grubu 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile toplamda 12 puan ile 2. sırada bitirerek üst tura çıktı. Son 32 turunda turnuvayı şampiyon tamamlayacak Sevilla ile eşleşti. Rakibi ile 1-1 ve 0-0 berabere kaldı. Rakibine deplasman golü kuralı ile elendi.

2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turunda Floriana FC takımını eledi. 2. Ön Eleme Turunda Dinamo Zagreb ile eşleşti. COVID-19 pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan maçta rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Penaltı atışları sonucu rakibine 6-5 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa Ligi'nde Djurgardens ve KuPS Kuopio takımlarını eleyerek gruplara katıldı. Gruplarda Roma, Young Boys ve Cska Sofya ile eşleşti. Grubu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5 puanla kapattı. Grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Kupalarına veda etti.

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Banja Luka ve Lincoln Red Imps takımlarını eledi. Üçüncü ön eleme turunda Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Crvena zvezda'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. İlk kez düzenlenen Konferans Ligi'ne katılan Cluj grup aşamasında AZ, Jablonec ve Randers ile eşleşti. Grubu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile sonuncu bitirerek elendi.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Pyunik ile eşleşti. Rak ile 2-2 ve 0-0 sonuçları ile berabere kaldı. Penaltılar sonucu rakibine 4-3 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Konferans Ligi'nde Inter Club d'Escaldes, Shakhtyor Soligorsk ve Maribor'u eleyerek gruplara katıldı. Gruplarda Sivasspor, Slavia Praha ve Ballkani ile eşleşti. Grubu 10 puan ile Sivasspor'un ardında 2. sırada bitirerek üst tura yükseldi. Üst turda eşleştiği Lazio karşısında 1-0 ve 0-0 sonuçları ile elendi.

CFR Cluj oyuncu kadrosunda kimler var?