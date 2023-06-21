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Dinamo Batumi nerenin takımı?

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş’ın yer aldığı Konferans Ligi'ndeki 2. Tur maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Dinamo Batumi, Gürcistan'ın özerk bölgesi Acara'nın başkenti Batum merkezli futbol takımıdır. Peki Dinamo Batumi ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?

14:48 . 21/06/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Dinamo Batumi hangi ülkenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dinamo Batumi hangi ülkenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?

1923’te kurulan FC Dinamo Batumi, Gürcistan'ın özerk bölgesi Acara'nın başkenti Batum merkezli futbol takımıdır. Maçlarını Batumi Stadyumunda oynamaktadır. Gürcistan Liginde 2021 sezonunu şampiyon tamamlıyarak lig tarihinde ilk kez şampiyon olmuştur.

Dinamo Batumi oyuncu kadrosu

  1. Anton Chichkan
  2. Luka Kharatishvili
  3. Giorgi Begashvili
  4. Mamuka Kobakhidze
  5. Luka Kapianidze
  6. Giorgi Rekhviashvili
  7. Mukhran Bagrationi
  8. Vladimer Mamuchashvili
  9. Grigol Chabradze
  10. Giorgi Kharebava
  11. Vladan Vidakovic
  12. Guga Palavandishvili
  13. Sandro Altunashvili
  14. Tsotne Mosiashvili
  15. Ivan Lytvynenko
  16. Giorgi Zaria
  17. Giorgi Kvernadze
  18. Alexander Jakobsen
  19. Paata Gudushauri
  20. Flamarion
  21. Tornike Kapanadze
  22. Moussa Konaté
  23. Mate Vatsadze


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