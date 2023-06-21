Dinamo Batumi hangi ülkenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?
1923’te kurulan FC Dinamo Batumi, Gürcistan'ın özerk bölgesi Acara'nın başkenti Batum merkezli futbol takımıdır. Maçlarını Batumi Stadyumunda oynamaktadır. Gürcistan Liginde 2021 sezonunu şampiyon tamamlıyarak lig tarihinde ilk kez şampiyon olmuştur.
Dinamo Batumi oyuncu kadrosu
Dinamo Batumi oyuncu kadrosu
- Anton Chichkan
- Luka Kharatishvili
- Giorgi Begashvili
- Mamuka Kobakhidze
- Luka Kapianidze
- Giorgi Rekhviashvili
- Mukhran Bagrationi
- Vladimer Mamuchashvili
- Grigol Chabradze
- Giorgi Kharebava
- Vladan Vidakovic
- Guga Palavandishvili
- Sandro Altunashvili
- Tsotne Mosiashvili
- Ivan Lytvynenko
- Giorgi Zaria
- Giorgi Kvernadze
- Alexander Jakobsen
- Paata Gudushauri
- Flamarion
- Tornike Kapanadze
- Moussa Konaté
- Mate Vatsadze
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2 hours ago