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Zimbru Chisinau hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita-Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe’nin yer aldığı Konferans Ligi'ndeki 2. Tur maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kuraya seri başı olarak katılacak. Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübü. Moldova futbolunun en üst ligi olan Super Liga'da mücadele etmektedir. Peki Zimbru Chisinau ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?

14:37 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zimbru Chisinau nerenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Zimbru Chisinau nerenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Zimbru Chisinau, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chișinău ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübü. Moldova futbolunun en üst ligi olan Super Liga'da mücadele etmektedir.

Zimbru Chisinau ne zaman kuruldu?

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır. Sarı-Yeşiller maçlarını 10,400 kişilik Zimbru Stadyumu'nda oynamaktadır.

Zimbru Chisinau oyuncu kadrosunda kimler var?

  1. Anatol Chirinciuc
  2. Cristian Ursu
  3. Ștefan Burghiu (Kaptan)
  4. Vladislav Zavalișca
  5. João Amoná
  6. Vlad Răileanu
  7. Armen Hovhannisyan
  8. Fahd El Bahja
  9. Cristian Dani
  10. Rachid Baldé
  11. Olávio Gomes
  12. Silviu Șmalenea
  13. Ivan Buha
  14. Davit Nalbandyan
  15. Gheorghe Anton
  16. Christos Mitsis
  17. Beli Muriqi
  18. Alexandru Gău
  19. Samuel Zimța
  20. Tudor Pavalachi
  21. Nikita Kholodov
  22. Dumitru Rogac
  23. Arcadie Rusu
  24. Alexandru Bejan
  25. Daniel Muntean
  26. Jan-Ivan Gomoja
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