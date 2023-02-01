Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet serisi son buldu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Süper Lig’de bugün dört maç ile devam edilecek. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 1 Şubat 2023 Çarşamba maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.