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Chelsea, Enzo Fernandez transferi için kesenin ağzını açtı

Chelsea, Arajntinli orta saha Enzo Fernandez'i İngiltere rekoru kırarak 121 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.

11:47 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enzo Fernandez

Enzo Fernandez

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Benfica'nın 22 yaşındaki Arjantinli orta sahası Enzo Fernandez'i transfer etti. Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Transferin 121 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Enzo Fernandez transferi

Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon avro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.

Enzo Fernandez kimdir?

Enzo Fernandez nereli kaç yaşında?

Enzo Fernandez, 17 Ocak 2001 tarihinde San Martín-Arjantin’te doğdu. Benfica takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2019 yılında River Plate kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Defensa y Justicia, Benfica kulüplerinde oynadı.



#Chelsea
#Enzo Fernandez
#Enzo Fernandez transferi
2 saat önce
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Chelsea, Enzo Fernandez transferi için kesenin ağzını açtı
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