|
Özgün

Chery Omoda 5 özellikleri

Chery Omoda 5, Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından üretilen bir kompakt SUV'dur. 2021 yılında tanıtıldı ve 2022 yılında satışa sunuldu. Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir. Peki Chery Omoda ne kadar? İşte Chery Omoda 5 fiyat listesi.

10:26 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Chery Omoda 5 fiyatı, modelleri ve özellikleri

Chery Omoda 5 fiyatı, modelleri ve özellikleri

Omoda 5, keskin bir tasarıma sahiptir. Ön tarafta, büyük bir ızgara, LED farlar ve LED gündüz farları bulunur. Yanlarda, yırtık çizgiler ve yükseltilmiş çamurluklar bulunur. Arka tarafta, LED stop lambaları ve büyük bir bagaj kapağı bulunur.

Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir.

Omoda 5, bir dizi güvenlik özelliğiyle donatılmıştır. Bu özellikler arasında ABS, ESC, altı hava yastığı ve çarpışma uyarı sistemi bulunur.

Chery Omoda 5 özellikleri

İşte Omoda 5'in özellikleri:

Motor
: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor veya 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor
Şanzıman
: CVT
Güvenlik özellikleri
: ABS, ESC, altı hava yastığı ve çarpışma uyarı sistemi
Donanım özellikleri
: 10,25 inç dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto desteği.

Chery Omoda 5 menzili ne kadar?

Tamamen elektrikli Chery OMODA 5 EV'nin 51 kWh batarya ile tam şarjda 450 kilometre menzil sunuyor.

Omoda 5 Fiyat Listesi

  1. Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort 1.180.000 TL
  2. Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Luxury 1.300.000 TL
  3. Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Excellent 1.380.000 TL


#Chery Omoda
#Chery Omoda fiyatı
#Chery Omoda modelleri
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yasin Suresi oku: Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali