Chery Omoda 5 fiyatı, modelleri ve özellikleri
Omoda 5, keskin bir tasarıma sahiptir. Ön tarafta, büyük bir ızgara, LED farlar ve LED gündüz farları bulunur. Yanlarda, yırtık çizgiler ve yükseltilmiş çamurluklar bulunur. Arka tarafta, LED stop lambaları ve büyük bir bagaj kapağı bulunur.
Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir.
Omoda 5, bir dizi güvenlik özelliğiyle donatılmıştır. Bu özellikler arasında ABS, ESC, altı hava yastığı ve çarpışma uyarı sistemi bulunur.
Chery Omoda 5 özellikleri
İşte Omoda 5'in özellikleri:
Chery Omoda 5 menzili ne kadar?
Tamamen elektrikli Chery OMODA 5 EV'nin 51 kWh batarya ile tam şarjda 450 kilometre menzil sunuyor.
Omoda 5 Fiyat Listesi
- Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort 1.180.000 TL
- Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Luxury 1.300.000 TL
- Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Excellent 1.380.000 TL