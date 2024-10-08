Chery Omoda 5, Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından üretilen bir kompakt SUV'dur. 2021 yılında tanıtıldı ve 2022 yılında satışa sunuldu. Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir. Peki Chery Omoda 5 Pro ne kadar? İşte Ekim ayı güncel Chery Omoda 5 fiyat listesi.
Omoda 5, keskin bir tasarıma sahiptir. Ön tarafta, büyük bir ızgara, LED farlar ve LED gündüz farları bulunur. Yanlarda, yırtık çizgiler ve yükseltilmiş çamurluklar bulunur. Arka tarafta, LED stop lambaları ve büyük bir bagaj kapağı bulunur.
Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir.
Omoda 5, bir dizi güvenlik özelliğiyle donatılmıştır. Bu özellikler arasında ABS, ESC, altı hava yastığı ve çarpışma uyarı sistemi bulunur.
Chery Omoda 5 pro özellikleri
İşte Omoda 5'in özellikleri:
Tipi Turbo Benzinli Direkt EnjeksiyonluHacim (cc) 1598
Güç (HP) 145 HP (108 kW)
Maksimum Tork 275 Nm
Silindir Sayısı 4
Frenler Ön: Hava Soğutmalı Disk Arka: Disk
Süspansiyon Ön: McPherson süspansiyon
Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon
Şanzıman 7 İleri Otomatik DCT
Çekiş 4x2 Önden Çekiş
Lastikler 215/55R18
0-100 km/s 10,1
Maksimum Sürat (km/h) 195
Uzunluk (mm) 4373Genişlik (mm) 1824
Yükseklik (mm) 1588
Aks Mesafesi (mm) 2610
Yakıt Tankı (L) 51
Bagaj Hacmi (L) 292
Boş Ağırlık (kg) 1530
Düşük (L/100km) 9,8
Orta (L/100km) 7,1
Yüksek (L/100km) 6,3
Ekstra Yüksek (L/100km) 7,6
Birleşik (L/100km) 7,4
Birleşik CO2 (g/km) 168
Chery Omoda 5 menzili ne kadar?
Tamamen elektrikli Chery OMODA 5 EV'nin 51 kWh batarya ile tam şarjda 450 kilometre menzil sunuyor.
Omoda 5 Fiyat Listesi
OMODA 5 PRO Vision 1.637.000 TL
OMODA 5 PRO Intelligent 1.777.000 TL
OMODA 5 PRO Exceptional 1.897.000 TL