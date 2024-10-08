Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Chery Omoda 5 Pro özellikleri ve güncel fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro özellikleri ve güncel fiyat listesi

17:228/10/2024, Tuesday
G: 8/10/2024, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Chery Omoda 5 fiyatı, modelleri ve özellikleri
Chery Omoda 5 fiyatı, modelleri ve özellikleri

Chery Omoda 5, Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından üretilen bir kompakt SUV'dur. 2021 yılında tanıtıldı ve 2022 yılında satışa sunuldu. Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir. Peki Chery Omoda 5 Pro ne kadar? İşte Ekim ayı güncel Chery Omoda 5 fiyat listesi.

Omoda 5, keskin bir tasarıma sahiptir. Ön tarafta, büyük bir ızgara, LED farlar ve LED gündüz farları bulunur. Yanlarda, yırtık çizgiler ve yükseltilmiş çamurluklar bulunur. Arka tarafta, LED stop lambaları ve büyük bir bagaj kapağı bulunur.

Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir.

Omoda 5, bir dizi güvenlik özelliğiyle donatılmıştır. Bu özellikler arasında ABS, ESC, altı hava yastığı ve çarpışma uyarı sistemi bulunur.

Chery Omoda 5 pro özellikleri

İşte Omoda 5'in özellikleri:

Motor:

Tipi Turbo Benzinli Direkt EnjeksiyonluHacim (cc) 1598

Güç (HP) 145 HP (108 kW)

Maksimum Tork 275 Nm

Silindir Sayısı 4

Frenler Ön: Hava Soğutmalı Disk Arka: Disk

Süspansiyon Ön: McPherson süspansiyon

Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon

Şanzıman 7 İleri Otomatik DCT

Çekiş 4x2 Önden Çekiş

Lastikler 215/55R18

0-100 km/s 10,1

Maksimum Sürat (km/h) 195

Ebatlar

Uzunluk (mm) 4373Genişlik (mm) 1824

Yükseklik (mm) 1588

Aks Mesafesi (mm) 2610

Yakıt Tankı (L) 51

Bagaj Hacmi (L) 292

Boş Ağırlık (kg) 1530

Yakıt Tüketimi

Düşük (L/100km) 9,8

Orta (L/100km) 7,1

Yüksek (L/100km) 6,3

Ekstra Yüksek (L/100km) 7,6

Birleşik (L/100km) 7,4

Birleşik CO2 (g/km) 168

Chery Omoda 5 menzili ne kadar?

Tamamen elektrikli Chery OMODA 5 EV'nin 51 kWh batarya ile tam şarjda 450 kilometre menzil sunuyor.

Omoda 5 Fiyat Listesi

OMODA 5 PRO Vision 1.637.000 TL

OMODA 5 PRO Intelligent 1.777.000 TL

OMODA 5 PRO Exceptional 1.897.000 TL

#Chery Omoda
#Chery Omoda fiyatı
#Chery Omoda modelleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri