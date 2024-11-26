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Çorum'da okullar 1 gün tatil edildi

Çorum'da okullar 1 gün tatil edildi

08:1226/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Çorum
Çorum

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Çorum'daki okulların durumu Kaymakamlıktan gelen açıklama sonrası belli oldu. Peki bugün Çorum'da okullar tatil mi? Çorum'da okullar kaç gün tatil edildi? İşte Çorum 26 Kasım Salı günü kar tatili açıklaması...

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Eğitime ara verilen iller ve ilçeler valilikler tarafından duyurulmaya başlandı. Tatil olan illerimizden biri de Çorum oldu.

ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



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