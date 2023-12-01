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Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir öğle namazı saatleri

Cuma namazı saatleri, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cuma namazını eda etmek isteyen Müslümanlar "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Her hafta cuma günü öğle ezanı ile birlikte cemaat camilerde saf tutuluyor. Gözler İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitlerine çevrildi. Peki, 1 Aralık cuma namazı saati kaçta? İşte, il il 1 Aralık cuma namazı saatleri ve kılınışı hakkında ayrıntılar.

10:19 - 1/12/2023 пятница
Yeni Şafak
Cuma namazı

Cuma namazı

Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il olarak yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde binlerce Müslüman cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecek ve Diyanet'in Cuma hutbesini dinleyecek. İşte, 1 Aralık 2023 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 1 Aralık 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

  • İSTANBUL:12:58
  • ANKARA:12:42
  • İZMİR:13:05
  • BURSA:12:58
  • ADANA:12:32

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).



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