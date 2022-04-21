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Cupcake tarifi: Cupcake malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Az malzemeli, yapılışı kolay cupcake, çocukların en sevdiği tatlılar arasında bulunuyor. Toplum arasında 'muffin' olarak da bilinen cupcakenin birçok çeşidi var. Un, şeker, süt ve sıvı yağ gibi malzemelerle hazırlanan eşsiz görüntüsü ve lezzetiyle cupcake tarifi ile misafirlerinizin kalbini fethedeceksiniz. İşte, muazzam kıvam ve lezzetiyle cupcake tarifi... Cupcake nasıl yapılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Cupcake tarifi: Cupcake malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
Cupcake tarifi

Sevdikleriniz için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik ve kolay kakaolu cupcake tarifi. İşte, cupcake tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktaları ve yapılışı.

CUPCAKE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  1. 3 adet yumurta
  2. 1 su bardağı şeker
  3. 1/2 (yarım) su bardağı süt
  4. 1/2 (yarım) su bardağı yoğurt
  5. 1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ
  6. 1,5 su bardağı un
  7. 2 yemek kaşığı tepeleme kakao
  8. 1 çay bardağı damla çikolata
  9. 1 paket vanilya
  10. 1 paket kabartma tozu

  • Üzeri için:
  • 1 paket krem şanti

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CUPCAKE YAPILIŞI

1. Öncelikle yumurta ve şekeri, mikserle güzelce çırpalım yaklaşık 5 dk. kadar.

2. Sonra diğer sıvı malzemeleri katıp, çırpmaya devam edelim.

3. Unu, kakaoyu, vanilya ve kabartma tozunu elekten geçirerek karışıma ekleyip, düşük devirde homojen bir hal alana kadar çırpalım.

4. En son çikolatayı ekleyip, karıştıralım ve mini cupcake kalıplarına eşit miktarda dağıtalım.

5. Ben bu tarifle 20 adet cupcake elde ettim.

6. Önceden ısıtılmış 170°C fırında, yaklaşık 20 dk. pişirelim.

7. Kekler ılıyınca, bir kaseye biraz soğuk süt koyalım ve keklerin üstünü batıralım.

8. Krem şantiyi yarım su bardağı sütle hazırlayıp, cupcakelerimizin üzerini süsleyelim.

CUPCAKE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

10-12 kişilik bir cupcake tarifi için hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

CUPCAKE'NİN KALORİ DEĞERİ

Cupcake 1 porsiyonun kolori değeri 429/kcal'dir.

CUPCAKE BESİN DEĞERİ

  • 1 adet için;
  • 4 gram protein
  • 51 gram karbonhidrat
  • 23 gram yağ
  • *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

CUPCAKE ZORLUK SEVİYESİ

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CUPCAKE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Cupcakeleri, fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğutun. Hazırladığınız kremayı mutlaka buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra üzerine sıkın. Keklerinizin üzeri kabarmışsa üst kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesmeye özen gösterin.

CUPCAKE SERVİS ÖNERİSİ

Kremasını eklediğiniz cupcakeleri buzdolabında beklettikten sonra servis edin. Üzerini çilek ve pasta süsüyle süsleyebilirsiniz.

CUPCAKE NASIL SÜSLENİR?

Hazırladığınız cupcakeleri krem şanti yerine ev yapımı pastacı kreması ile süsleyebilirsiniz.

Vişne, çilek gibi taze meyveleri kremanın üzerine yerleştirebilirsiniz.

Rondoda iyice ufaladığınız bisküviler ile cupcakeleri süsleyebilirsiniz.

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