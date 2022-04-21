Cupcake tarifi: Cupcake malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı Az malzemeli, yapılışı kolay cupcake, çocukların en sevdiği tatlılar arasında bulunuyor. Toplum arasında 'muffin' olarak da bilinen cupcakenin birçok çeşidi var. Un, şeker, süt ve sıvı yağ gibi malzemelerle hazırlanan eşsiz görüntüsü ve lezzetiyle cupcake tarifi ile misafirlerinizin kalbini fethedeceksiniz. İşte, muazzam kıvam ve lezzetiyle cupcake tarifi... Cupcake nasıl yapılır?

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