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13 yıl aradan sonra Şam uçuşları temmuzda başlayacak: BAE'li Emirates Hava Yolları açıkladı

13 yıl aradan sonra Şam uçuşları temmuzda başlayacak: BAE'li Emirates Hava Yolları açıkladı

12:242/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
AA
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Emirates, 2 Ağustos itibarıyla cumartesi gününü de ekleyerek uçuş sayısını haftada dörde çıkaracak. 26 Ekim'den itibaren ise Şam seferleri her gün gerçekleştirileceğini açıkladı
Emirates, 2 Ağustos itibarıyla cumartesi gününü de ekleyerek uçuş sayısını haftada dörde çıkaracak. 26 Ekim'den itibaren ise Şam seferleri her gün gerçekleştirileceğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava yolu şirketi Emirates, 2012 yılında askıya aldığı Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik seferlerini, 16 Temmuz'da yeniden başlatacağını duyurdu.

Emirates şirketinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar, BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi ile yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından alındı.

İlk aşamada pazartesi, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer yapılacak.


Emirates, 2 Ağustos itibarıyla cumartesi gününü de ekleyerek uçuş sayısını haftada dörde çıkaracak. 26 Ekim'den itibaren ise Şam seferleri her gün gerçekleştirilecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Emirates Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Şeyh Ahmed bin Said Al Maktum, “Emirates'in Şam uçuşlarını yeniden başlatması, Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecine stratejik bir destek sunmaktadır. Bu adım, seyahat ve hava bağlantı seçeneklerini artırarak ekonomik hareketliliği teşvik edecek, yatırımları çekecek ve ticaret ile küresel pazarlara erişim için yeni kanallar açacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu doğrudan hava bağlantısının, sadece kalkınma hedeflerine değil, aynı zamanda Amerika kıtaları, Avrupa ve Körfez'de yaşayan Suriyelilerin anavatanlarıyla bağ kurmasına da hizmet edeceğini vurgulayan Al Maktum, “Bu insanlar deneyim ve yetenekleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sunabilecekler” değerlendirmesinde bulundu.


Açıklamaya göre, Emirates'in Şam'a başlatacağı seferlerin, BAE'de yaşayan 350 bini aşkın Suriyelinin yanı sıra Suriye ile BAE arasındaki ticari ilişkileri de canlandırması bekleniyor.


Emirates uçuşları, 2011 yılında Suriye'de başlayan ve halkın yönetim değişikliği taleplerine Esed rejiminin sert askeri yöntemlerle yanıt verdiği halk ayaklanmasının ardından 2012'de durdurulmuştu.




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