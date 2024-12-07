24 bin dönümlük araziyi gasbettiler

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziyi "devlet arazisi" olarak tanımladığını ve bu arazilere el koyduğunu bildirdi. İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberine göre, İsrailli yetkililer, söz konusu ilhak edilen arazinin son yılların en büyüklerinden biri olarak tanımlandığını aktardı. Kanal haberinde, "Bu karar, 1993 yılındaki Oslo Antlaşmaları'ndan bu yana devlet arazisi ilan edilen arazilerin yaklaşık yarısını kapsıyor, zira o tarihten bu yana ilan edilen alan geçen yıla kadar 50 bin dönümü aşmamıştı." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 805 Filistinli hayatını kaybetti.